Lucía Sánchez revela el importante paso que ha dado en su vida y que lo aleja un poco de Isaac: "Le doy muchas vueltas"

Lucía Sánchez está más feliz que nunca. Tras su salida de La última tentación, retomó su relación con Isaac y continúa con él a pesar de que él fue infiel. Sin embargo, aunque su amor parece ir viento en popa, no es esta la noticia que tiene tan contenta a la gaditana.

Tal y como ha mostrado en su último vídeo de Mtmad, la joven de 27 años se ha comprado una casa en su pueblo, Puerto Real. La ex de Manuel ha confesado que ya tenía unos ahorros de cuando era peluquera y, con lo que ha ganado en estos meses en la tele, ha pagado la entrada de una vivienda que están construyendo y ahora continúa pagando la hipoteca.

Según ha explicado, estará terminada en 2023 y, mientras tanto, está eligiendo diferentes elementos como el suelo o si poner ducha o bañera en sus dos baños. Aun así, lo que más está pensando es lo que esta casa supondrá en su relación con Isaac.

"Es una de las cosas que le doy muchas vueltas y me perturba. Incluso pensé no comprarme la casa, pero después decidí que no", ha confesado. "Porque lógicamente ahora mismo estoy con Isaac y, de aquí a que me den la casa, espero seguir con él. Quiero estar con él toda la vida".

"¿Cuál es el problema? El problema es que la casa está situada en Puerto Real, en mi pueblo. Y aquí se agobia y no es su entorno", ha asegurado Lucía. "Ya que dio el paso de venirse a Cádiz, yo he dado mi brazo un poco a torcer y le pregunté en qué ciudad quería estar. Ya que viene para aquí, no le voy a encerrar en un pueblo donde no tiene nada de lo que tenía".

"Él quiere estar en Jerez, a 15 minutos de Puerto Real. No me importa, acepto irme a Jerez con él. Pero de aquí a dos años que me la den, me haría muchísima ilusión vivir en mi casa", ha continuado explicando. "Tengo un gran dilema con eso".

"Muchas veces pienso que voy a tener mi casa en Puerto Real alquilada y vivir en Jerez. Lo pienso seriamente", ha añadido. "Pero bueno, pienso que es una inversión, si no puedo vivir ahí, ya viviré en un futuro".

Así que la exparticipante de La isla de las tentaciones de momento prefiere dejar aparcada la decisión de vivir sola en su casa o no, pues hasta 2023 no la tendrá. Y, mientras tanto, continúan buscando un piso en alquiler en Jerez.