Julio José Iglesias habla de su divorcio y de la relación de Tamara Falcó con Íñigo Onieva: "Ella está feliz"

Julio José Iglesias Jr ha vuelto a España después de tres años sin pasarse por nuestro país. Y lo ha hecho para, entre otras cosas, acudir a un evento de la mano de Schweppes, siendo el encargado de clausurar el primer pop up de la historia de la marca.

Tirando de su habitual simpatía, naturalidad y la cercanía, el hijo de Isabel Preysler ha hablado con se encuentra después de su ruptura matrimonial con Charisse Verhaert después de 16 años de amor que terminaron este año.

Julio José Iglesias dice que, tras su ruptura, se encuentra "bien, maravilloso". "Hablo con mi exmujer todos los días, nuestra relación es maravillosa. Nos hemos separado porque queremos vivir la vida al máximo y cuando no se está al máximo pues yo no puedo estar así ni ella tampoco".

"Nuestra relación ha cambiado para bien si ella viene a Estados Unidos se queda un mes en mi casa, nuestra casa", ha contado, añadiendo que sus padres "siempre tuvieron buena relación con sus exparejas": "Me dijeron la gente se separa, dos de cada tres, la vida continúa tú eres joven ella es joven y ya está".

Julio José Iglesias dice que está "abierto al amor": "Que sea buena persona, simpática que me ría con ella que sea educada y que me lleve bien con ella y eso se nota a las tres segundos".

En este sentido, también habló de la relación de su hermana, Tamara Falcó, con Íñigo Onieva: "No le he conocido no sé si él va a venir a Estados Unidos. Tamara está muy contenta, está feliz y está enamorada y le gusta mucho este chico aunque no he tenido la oportunidad de conocerle pero me encantaría".

"Tamara siempre ha sido una chica muy simpática de toda la vida y ahora me encanta que la gente la conozca más y me encanta que la gente me diga que es buena persona, yo siempre me he llevado muy bien con ella", añadió.