Felipe González sobre el retorn del rei emèrit: "Allò lògic és que és vinga i que estiga ací"

González, que aquest dimecres imparteix a València una conferència magistral sobre el futur d'Europa, ha sigut preguntat pels mitjans a la seua arribada per la "negociació" per a la tornada del rei emèrit.

"No sé el que és negociar", ha dit l'ex-mandatari socialista, per a agregar: "Ja saben quina és la meua posició, allò lògic és que vinga i que estiga ací".

Sobre la decisió de la Fiscalia suïssa de tancar la causa en la qual investigava la donació de 65 milions de Juan Carlos I a Corinna Larsen, Felipe González ha comentat: "No em fique en això; no haurà trobat motius per a seguir".