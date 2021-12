La creencia de que las vacunas son poco "seguras" y "experimentales", principal motivo de quienes se niegan a recibirlas

Comparado con otros países, en España la cifra de personas que se niegan a vacunarse contra la Covid es baja, pero existen. El 8,2% de mayores de 12 años no se ha puesto ni una sola dosis y el Instituto de Salud Carlos III ha intentado averiguar por qué. Según los resultados de un sondeo realizado entre el 1 y el 19 de octubre, el motivo mayoritario que alegan los que no se han vacunado es la desconfianza en vacunas que fueron creadas en poco tiempo, que creen que no son "seguras" porque son "experimentales". Además, y aunque los datos muestran lo contrario, hay un 41,4% de no vacunados que creen que los sueros "no funcionan".

"Las vacunas se han desarrollado muy rápido y no son seguras / están en fase experimental / prefiero esperar" es la respuesta que dio el 71,9% de casi 2.000 personas que no tenían ninguna dosis y que respondieron al cuestionario que el Instituto de Salud Carlos III lanzó a través de redes sociales. En total, respondieron 2.312 personas, de los que 53 personas se había puesto una sola dosis pero no pensaba ponerse la segunda, en su caso mayoritariamente por los efectos secundarios que tuvieron con la primera. Otros 11 participantes estaban a la espera de ponerse la segunda.

Los motivos mayoritarios que alegaron los participantes tienen que ver con la desconfianza y las dudas a que las vacunas sean seguras y solo después de ellos aparecen razones que podrían encuadrarse más en una actitud "negacionista", según un cuestionario que pudo elegirse no responder. Aluden a que "el coronavirus no existe" o que las vacunas "son un engaño". No obstante, entre quienes no se han vacunado un nada despreciable 44% se niega a vacunarse porque "las vacunas son un negocio".

El 59% de los encuestados no vacunados dijo que no iba a hacerlo en el futuro, mientras que un 33% no estaba seguro y un 8% dijo tener intención de vacunarse más adelante. De este 41% que se vacunará o quizá lo haga en el futuro, el 66% dijo que lo hará cuando "se compruebe que la vacuna es segura" y el 24%, si le dejan elegir el suero. Un 16% lo haría si lo necesita para poder viajar.

Resultado del sondeo del Instituto de Salud Carlos III sobre los motivos de quienes no se vacunan contra la Covid. Instituto de Salud Carlos III

El coronavirus no existe

Después de la desconfianza en vacunas "no seguras", los siguientes motivos que alegaron las 1.998 que dijeron que no piensan vacunarse es que "las vacunas son malas para la salud" o el "miedo a los efectos secundarios" (49%), que las vacunas son "un negocio" (44,4%), y, empatadas con un 41,4%, que "estoy sano y no necesito vacunarme" y que "las vacunas contra la Covid no funcionan".

De forma más minoritaria, el 12% respondió que "el coronavirus no existe o las vacunas son un engaño", un 9% dijo "haber pasado la enfermedad y, por tanto, estoy inmunizado", el mismo porcentaje que quien respondió "no me voy a contagiar".

Un 8% respondió que no se vacunaban por motivos de salud o por indicación médica, un 7%, por no creer en las vacunas de manera general, un 5,7% por "motivos religiosos o éticos" o el 6,5% porque solo cree en la medicina natural.

Menos uso de la mascarilla

Estas son las conclusiones preliminares de una investigación realizada en octubre a través de un cuestionario difundido por redes sociales y que es una nueva edición de la encuesta COSMO-Spain que realiza el Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, sobre cuestiones relacionadas con la Covid. En este caso, el 55% de los participantes fueron hombres y el 30% tenía entre 45 y 60 años. El 58% tenía estudios universitarios y el 67% dijo estar trabajando, el 22% de ellos de forma presencial y en entornos con riesgo moderado de contagio.

Otra de las conclusiones que dejan los resultados del sondeo es que las personas que no están vacunadas tiene una percepción de la gravedad de la Covid más baja que la población en general. Solo el 9% piensa que la Covid puede derivar en una enfermedad grave o muy grave, frente al 24%.

De la misma forma, los encuestados demostraron tener una "adherencia" menor a las medidas de prevención. Mientras el 95% de la población general utiliza la mascarilla, ellos lo hacen en un 64% y también son menos proclives a ventilar espacios cerrados (59% frente al 94% población general), mientras que frecuentan en mayor medida espacios concurridos, puesto que solo un 40% dijo evitarlos, mientras que la tasa entre la población general es de 85%.