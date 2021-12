L'assetjament escolar es produeix sobretot entre estudiantat del mateix gènere, segons un estudi

Així ho revela un estudi realitzat per investigadors de les universitats de València (UV) i de la Universitat Catòlica de València, que constata que l'assetjament i la resposta que provoca és diferent entre estudiantat de secundària depenent del gènere.

En concret, el treball conclou que l'assetjament escolar no és creuat i que la reacció com a testimoni de l'agressió és diferent.

D'acord a aquesta investigació, els xics destaquen més en les "respostes oposades", és a dir, alguns opten més per intentar tallar la situació en el moment, però uns altres s'inclinen per no fer res. Per la seua banda, les xiques solen prendre una posició intermèdia en la qual comenten la situació amb persones externes: professorat o familiars.

Mario Alguacil, Paloma Escamilla i Sergio Aguado, investigadora i investigadors de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (FCAFE) de la UV, en col·laboració amb Alba Bonet i Carlos Pérez, de la Universitat Catòlica de València, són els responsables d'aquest estudi.

El resultat més cridaner per als autors és la verificació que l'assetjament no és creuat entre gèneres. Els xics ho reben d'altres xics i les xiques, d'altres xiques. A més, el sentiment d'aïllament o la reiteració en aquestes conductes no canvia entre ells i elles. És a dir, el gènere no provoca que assetgen o siguen assetjats en major o menor mesura.

Segons Alguacil, "aquestes dades ens permeten, no només conéixer l'existència de situacions d'assetjament en l'etapa secundària, sinó quantificar i classificar eixes accions, de manera que podem conéixer en major mesura quina actuacions relacionades amb l'assetjament duen a terme xics i xiques, i quina és la seua percepció i reacció tant de l'assetjament patit com de l'infligit o presenciat".

PREVENCIÓ I GESTIÓ

"En concret, aquest estudi aporta informació per a entendre millor les diferències quant a la percepció i actuació enfront de l'assetjament en funció del gènere", afirma el professor de la FCAFE. "Es tracta de conéixer més i millor el problema i les variables que pot tindre associades, per a ser més efectius tant en la prevenció com en la gestió de les accions que es produïsquen", explica.

Per a aconseguir aquests resultats, el grup investigador ha enquestat a 592 alumnes (318 xiques i 274 xics) d'educació secundària. Se'ls va demanar que completaren un qüestionari estandarditzat i d'ús habitual per a aquest tipus d'estudis. Compost de 25 preguntes, organitzades en 2 blocs, s'obté informació sobre la vida relacional de l'alumnat i l'abús entre companys patit, infligit o presenciat i l'actuació sobre aquest tema.