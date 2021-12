Un total de 4.111 persones han mort des del començament de 2021 a les llistes d'espera de la dependència de la Comunitat

Del global, 1.885 persones mortes eren depenents amb dret pendent de prestació i 2.226 estaven pendents de resolució del grau de dependència.

A nivell nacional, les persones mortes en llistes d'espera ha ascendit a 43.381. A més, de les dades es desprèn que les comunitats autònomes amb major "limb de la dependència", és a dir, amb major nombre de persones pendents de rebre prestació, són: Catalunya (31,8%), La Rioja (31,2%) i Canàries (27,5%); i les que menys, Castella i Lleó (0,15%), Ceuta (3,3%) i Navarra (4,1%).

Aragó i Astúries han sigut les que en major percentatge han reduït la seua llista d'espera, un 36,7% i un 33,7% respectivament; mentre que Canàries (+24,2%), Múrcia (+14,1%), La Rioja (+12,5%) i Catalunya (+5,5%), malgrat haver rebut l'increment pressupostari, han augmentat la llista d'espera enguany.

Segons adverteix l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Servicis Socials, "la burocràcia en els procediments i aquestes comunitats no permetran que el Govern complisca amb l'objectiu de reducció de la llista d'espera en 60.000 persones compromeses en el pla de xoc".

L'Associació destaca que les comunitats que més ha augmentat les persones beneficiàries amb prestació en el que va d'any han sigut la Comunitat Valenciana (amb un increment del 14,38%), el Principat d'Astúries (14,24%) i la Comunitat de Madrid (13,59%).

Per contra, lamenta que al País Basc ni tan sols s'ha mantingut la taxa de reposició, disminuint el nombre de persones beneficiàries; i a Cantàbria, el nombre persones amb dret s'ha reduït, en el que va d'any, en un 11,5%.

Per a l'Associació de Directors i Gerents de Servicis Socials, aquestes dades "pareixen indicar que el Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) es reactiva", però adverteix que "ha sigut en gran manera a força de servicis de baix cost dirigits a les persones depenents amb Grau I".

Les prestacions i servicis, segons indica, són "cada vegada de menor intensitat, i sens dubte insuficients" per a les necessitats de les persones en situació de dependència. Per açò, "lluny de nous discursos, fotos i intencions", demana "mesures urgents per a evitar el patiment i abandó de les persones més vulnerables".

En concret, demana al Govern d'Espanya i als Governs Autonòmics que escometen reformes per a "agilitzar els tràmits, simplificar els procediments i aplicar mesures de suspensió i flexibilitat del servici o prestació sense necessitat de resolució d'un nou procediment".

També proposa avançar cap a la prescripció social del professional de referència com a únic requisit per a l'executivitat i engegada de les prestacions, i incloure la transparència del Sistema d'Informació de la Dependència.

Tot i que l'Associació destaca que "ja s'han recuperat les retallades del 2012 i s'han incrementat els pressupostos", recorda que "cada 11 minuts a Espanya mor una persona en el laberint burocràtic de la Llei i que, desgraciadament, a les 43.381 persones que van morir enguany, el pla de xoc no va arribar a temps".