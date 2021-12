El Gobierno y ERC pactan la redacción definitiva de la ley audiovisual y salvan la aprobación de los Presupuestos

Habrá Presupuestos Generales del Estado en 2022. Este miércoles, ERC anunció haber alcanzado un acuerdo con el Gobierno para "garantizar el catalán en la ley audiovisual", después de que la semana pasada el Ejecutivo se viera obligado a reabrir la negociación con los republicanos tras admitir que las plataformas audiovisuales radicadas fuera de España no estarán obligadas a ofrecer un 6% de sus contenidos en idiomas cooficiales. ERC, de esta manera, se compromete a "facilitar" la aprobación de las cuentas en el Senado, donde se tramitan actualmente.

Una vez alcanzado este pacto, lo más probable es que los Presupuestos Generales del Estado queden aprobados de manera definitiva en el Senado, donde se votarán el próximo martes 21 y donde no está previsto que se incorporen enmiendas que obliguen a que el texto vuelva al Congreso. Fuentes tanto del Gobierno como del PSOE se mostraron confiadas en que no habrá más sobresaltos y las cuentas saldrán adelante según el calendario previsto.

ERC aún no ha ofrecido detalles de lo finalmente pactado con el Ejecutivo para la ley audiovisual, si bien el Ministerio de Economía seguía insistiendo hasta esta semana en que no es legalmente posible lo inicialmente buscado por los republicanos: que las plataformas extranjeras como Netflix o HBO estuvieran obligadas, como lo estarán las nacionales, a ofertar un 6% de sus contenidos en catalán, euskera o gallego. Por ello, lo que se estaba negociando era potenciar las subvenciones, los incentivos fiscales y las compensaciones a estas empresas extranjeras para financiar producciones y doblajes en lenguas cooficiales.

Ya sin la espada de Damocles pendiendo sobre la posible aprobación de los Presupuestos, el Gobierno y ERC siguen negociando en relación a otros dos asuntos: la ley de memoria democrática, que el Ejecutivo ha decidido retrasar a tenor de los escasos apoyos que ha concitado entre sus socios, y la ley de residuos. Así lo confirman fuentes de los republicanos, si bien estos asuntos ya no condicionarán la puesta en marcha de las cuentas en el Senado, según el anuncio realizado por ERC.

Este miércoles en la Cámara Alta comenzó el debate de las 3.952 enmiendas parciales presentadas a los Presupuestos, entre ellas las que registró ERC para demostrar que su apoyo todavía no estaba garantizado. Una vez los republicanos se han comprometido a no torpedear el texto, y habida cuenta de PNV y EH Bildu decidieron no presentar enmiendas para facilitar su aprobación, el Gobierno tiene el camino expedito por delante para aprobar de manera definitiva las cuentas.

Más de 2.000 de las enmiendas presentadas corresponden al PP, entre ellas una para bajar el IVA de las peluquerías del tipo general (21 %) al reducido (10 %), una propuesta en la que coincide con varios partidos del grupo de la Izquierda Confederal y también con ERC. No obstante, este miércoles el portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, abrió la puerta a no apoyar esa enmienda para acelerar la aprobación de los Presupuestos a pesar de estar de acuerdo con su contenido si el Gobierno acepta la medida.