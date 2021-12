Ben Affleck asegura que "seguiría bebiendo" si no se hubiese divorciado de Jennifer Garner

Ben Affleck, que, junto a Jennifer Lopez forman una de las parejas más aclamadas de la industria del cine, la música y el famoseo americano en general, ha hecho referencia implícita al problema que tuvo con el alcohol cuando estaba casado con Jennifer Garner.

"La cura para las adicciones es el sufrimiento", confiesa el actor en el programa de Howard Stern. "Hay un punto en el que dices: 'hasta aquí'. En mi caso, fue por mis hijos. Desde que fui consciente ese día, lo juro, no he querido beber ni una vez más. No estoy curado. Hay un final feliz si puedes llegar", aseguró.

Eso sí, hasta llegar a este punto el proceso fue largo y duro. E incluso, indicó, casi no llega. Según su testimonio, si no se hubiese divorciado de Garner, no habría dejado el alcohol. "Probablemente, todavía estaría bebiendo", aseguró.

"Parte de la razón por la que comencé a beber fue porque estaba atrapado". Se refiere a su matrimonio con la también actriz.

"Yo estaba como: 'no puedo irme por mis hijos, pero no estoy feliz. ¿Qué hago?'. Y lo que hice fue que me bebí una botella de whisky y me quedé dormido en el sofá. Resultó no ser la solución".

Finalmente, Affleck fue a rehabilitación por alcoholismo en 2018 y ahora se dice curado.