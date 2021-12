La alerta de un intento de estafa en la que se hace pasar por comercial de Iberdrola que circula por WhatsApp

Probablemente ya te ha llegado un audio que se ha hecho viral de una persona que asegura haber recibido una llamada de alguien que se hacía pasar por comercial de Iberdrola con el fin de estafarla, y por el que nos habéis preguntado a través del chatbot de WhatsApp de Maldita.es (+34 644 22 93 19).

La narradora del audio cuenta que el supuesto comercial de la compañía le dice que está haciendo una campaña y al ver que no tiene bono social, le ofrece ingresarle 50 euros en su cuenta y un porcentaje de descuento en la factura durante un año. Algo que dice rechazar cuando le pide sus datos bancarios.

De acuerdo con la autora de la grabación, al colgar el teléfono al supuesto estafador, llamó a Iberdrola, quienes le negaron que fuesen ellos los que estaban haciendo tal campaña del bono social. También indica que lo comunicó a la Policía Nacional y que le dijeron que no se podía “hacer a la idea de la cantidad de denuncias de gente que está cayendo en la estafa y que les están vaciando las cuentas”.

Iberdrola asegura que “no son proactivos con el bono social”

Maldita.es ha contactado con Iberdrola, quienes explican que no son “proactivos con el bono social” (es decir, que no son ellos los que lo ofrecen). Por su parte, desde la Policía Nacional indican que, aunque no tienen cuantificadas las denuncias por empresas, sí tienen constancia del modus operandi de la supuesta estafa que menciona el audio, que pretende hacerse con los datos personales y bancarios de la víctima. También, desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), explican que han recibido consultas similares, aunque no relacionadas con Iberdrola.

Para no ser víctimas de este tipo de estafa, d esde la Policía Nacional aconsejan “no facilitar nunca datos personales o bancarios por teléfono y comprobar con la empresa que supuestamente llama que efectivamente son ellos”.

El INCIBE asegura haber recibido consultas similares

Aunque el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) explica a Maldita.es que no ha recibido consultas relacionadas con una persona que se hace pasar por comercial de Iberdrola con el fin de timar a las víctimas, asegura que sí le han hecho consultas similares que afectaban a otras compañías.

“En estos casos, le explicaban al usuario que al no tener derecho al bono social, le podían ofrecer una tarifa con condiciones muy similares. Después le enviaban un SMS con un enlace en el que debía descargar un documento y pulsar en sí para confirmar”, señalan.

¿En qué consiste el vishing?

El modus operandi que describe el audio se denomina vishing, un timo que se realiza a través de una llamada telefónica. Los timadores suplantan la identidad de una empresa u organización por teléfono con el objetivo de hacerse con datos personales o bancarios "que pueden resultarles de utilidad para cometer ciberdelitos", según explica el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

Como indica el Banco de España, el término viene de la combinación de voice ("voz", en español) y phishing, otra técnica de la que ya os hemos hablado en Maldita.es en repetidas ocasiones.

En Maldita.es ya os hemos hablado de casos de vishing como la llamada del supuesto servicio técnico de Microsoft en la que pretenden instalarte un virus para tomar el control del ordenador y pedirte un rescate.

Consejos para evitar ser víctimas del vishing

-Nunca des datos personales por teléfono. No le facilites a un desconocido que te llama información delicada, como los datos de tu tarjeta de crédito.

-Ponte en contacto con la entidad llamando a números oficiales. Si sospechas que lo que te están contando por el teléfono podría tratarse de un timo, cuelga y llama tú directamente a esa organización a su número de teléfono oficial.

-Recuerda que la empresa que te está prestando un servicio ya tiene tus datos personales. Por ejemplo, es muy raro que tu banco te pida el número de tu cuenta bancaria ya que es información que ya debería tener.

-Busca en internet si hay víctimas que han denunciado casos similares o información sobre el timo que te están intentando colar.

-Desconfía de llamadas de números desconocidos y utiliza apps de rastreo de llamadas.

Si crees que has sido víctima de un caso de vishing, puedes escribirnos a timo@maldita.es contándonos tu historia.