Scarlett Johansson confiesa que casi le arruina la Navidad a su hija

Hay quienes han querido ver en ella una reencarnación de El Grinch, que sin duda interpretaría a la perfección, pero hablamos de la vida real. Y ahí ha sido solo un descuido. Porque Scarlett Johansson ha confesado que ha estado apunto de arruinarle la Navidad a su hija Rose, de siete años.

La pequeña, fruto del matrimonio de la actriz con Romain Dauriac, de quien se separó en 2017, se ha mostrado un poco molesta con su madre porque, si bien en otros países es habitual llenar de luces las casas y balcones, en Estados Unidos hay una tradición que ha resultado ser una de las favoritas de Rose... y de la cual su madre se olvidó completamente.

En muchos hogares norteamericanos es muy habitual, como si fuese un calendario de adviento, esconder la figura de un elfo en algún rincón de la casa para que lo encuentren los reyes de la casa. Y, además, es un juego que debe repetirse día tras día hasta la llegada de la Navidad desde que se inicia diciembre.

Pero Scarlett estaba a otras cosas y se le pasó completamente siquiera comenzar el día 1 del presente mes. Claro que la pequeña Rose, sabedora de la fecha que era, sí que se puso a buscar al elfo por toda la casa... encontrándolo tirado de mala manera en una caja con las cosas de Navidad.

La intérprete de 37 años se encuentra actualmente promocionando la última cinta en la que participa, Canta 2, que para más inri es de animación y dirigida sobre todo a un público infantil. A su paso por la alfombra roja de la premiere aceptó su equivocación.

"Creo que le he arruinado la tradición del 'Elfo en una repisa' [Elf on the Shelf, en su original en inglés]. Rose lo encontró el otro día todavía dentro de la caja y me dijo: 'Mamá, ¿Por qué está metido en esta caja llena de polvo?'. Fue terrible, le tuve que decir que el elfo vivía allí hasta Navidad", ha confesado la actriz, que tampoco ha querido echar la culpa a todo el tiempo que les roba a ella y a su marido, el humorista Colin Jost, el reciente nacimiento en agosto de su primer hijo juntos, Cosmo.

Además, Scarlett Johansson sí que ha admitido que el resto de costumbres de estas fechas las sigue llevando a rajatabla, como el amigo invisible que hace con su familia y en el que siempre se esfuerza al máximo. "Claro que jugamos al amigo invisible. Mis hermanos y yo somos bastante agresivos y competitivos", ha declarado.