Obús: "Tenemos fuerza para tocar 20 años más por lo menos"

Lo de la banda Obús fue un bombazo. Perdonen la metáfora fácil, pero lo cierto es que desde que ganaran la Tercera Edición del Festival de Rock Villa de Madrid en 1981, la carrera de este grupo de heavy y rock fue meteórica. Ahora cumplen 40 años de música, conciertos y discos y aún quieren al menos 20 más. Fortu (cantante) y Paco Laguna (guitarra y coros) nos hablan del pasado, presente y futuro de Obús, que está en plena gira.

¿Cómo les hace sentir este 40 aniversario? Paco: Siempre nos lo tomamos por la parte buena, porque aguantar 40 años es para celebrarlo. Es muy difícil mantenerse con el rock and roll durante tanto tiempo y nos sentimos unos privilegiados por poder seguir haciendo lo que más nos gusta, que es subirnos a un escenario. Celebración por todo lo alto.

¿Cuál es la clave para haber aguantado esos 40 años? Fortu: Tener ilusión, sueños y que te guste lo que haces. El rock and roll es algo que llevamos dentro desde pequeñitos y sin él no podríamos vivir. Al gustarte tu trabajo y hacerlo con ilusión y sueños ya tienes la fórmula. Y trabajar día a día, aprender y no vivir de los revivals. Hemos demostrado que sabemos componer y estar encima de un escenario.

¿Y hasta cuándo? Fortu: Todavía tenemos fuerza para 20 años más por lo menos. Nuestra meta es coger a los Rolling Stones.

Paco: Cada vez nos lo ponen más difícil…

Fortu: Mientras la salud nos acompañe ahí estaremos, porque no sabemos hacer otra cosa.

Paco: Y la medicina avanza, así que lo mismo nos quedan 40.

Fortu: Nos van a llevar como al CID, ya muertos, arriba del escenario.

¿Hay prejuicios con la música? ¿Se tiende a no verlo como un trabajo? Fortu: La gente se piensa que los músicos estamos montados en el dólar, que vivimos de las rentas… y todo lo contrario. Somos curritos y tenemos que estar a pico y pala para sacar un sueldo a fin de mes. Esta pandemia de dos años lo hemos notado, porque vivimos al día. No tenemos una paga como tienen otros y si no curramos, no comemos.

Paco: Desde fuera se tiene la imagen de que no es un trabajo, que es una diversión, que andas de juerga y de fiesta todas las noches. Y no es así. Tiene su parte buena, claro que sí, disfrutamos de ella, pero tiene partes muy duras y en una trayectoria como la nuestra no todo es un camino de rosas, algunas partes puede, pero es la joroba del camello.

Fortu: Tampoco hacemos asco a las fiestas… si hay que apuntarse… (risas)

¿Cuales son los mitos que se cumplen del rock and roll? Paco: ¿Sexo, drogas y rock and roll? Pues ahora… rock and roll, sí.

Fortu (izda) y Paco Laguna, miembros de Obús. Jorge Paris

Fortu: Sexo lo que nos dejan y drogas cuando invitan (risas).

Paco: Una buena cerveza es nuestra droga favorita.

Tuvisteis un tiempo de descanso… Fortu: Pero continuamos musicalmente. La banda Obús la dejamos un par de añitos descansando, pero estuvimos en otros proyectos.

Paco: En todas las bandas hay parones. A principios de los 90 fue el nuestro y nunca dijimos que nos separábamos, solo que descansábamos. Llevábamos muchos años muy intensos, de muchas grabaciones, muchas giras… surgió el grunge y el heavy estuvo algunos años de capa caída y decidimos descansar.

Fortu: Lo bueno del rock es que no es una moda, es cultura. No es algo pasajero, como puede ocurrir con otras músicas.

La historia de Obús es la de un éxito fulminante, ¿no? Paco: Pero con la experiencia de venir de otras bandas y tener una trayectoria a pesar de la juventud. Ganamos el concurso, grabamos el disco y en seis meses estábamos número uno en todas las listas incluida la cadena Ser, Los 40 y de ahí a hacer más de 100 conciertos.

Fortu: Estuvimos en el momento adecuado. A raíz del concurso de Villa de Madrid, que dimos con un productor como Tino Casal… nos sentimos muy orgullosos y agraciados.

¿El heavy y el rock and roll tienen edad? ¿Ven gente joven en los conciertos? Fortu: Sí, hay una nueva generación que está empezando y nosotros tenemos público de varias generaciones. Los de la nuestra, que son muchos de ellos abuelos como yo, nuestros hijos, que ya son padres y los nietos, que suelen ir ya a los conciertos. En las primeras filas hay chavales de 18, 20, 25 años…

Paco: En los grandes festivales la edad baja aún más.

Fortu: El rock and roll no tiene edad. Puedes ser los Rolling o Iron Maiden, que son de nuestra quinta, y llenar estadios. O en nuestro caso, que vamos a festivales y se llena. No es la edad del músico, es la música que hace.

¿Ejercen de abuelos comunes? Fortu: Como abuelo que soy el comportamiento es de abuelo y mi nieta me ve como su abuelo, no como a Fortu el cantante de Obús. Mi nieta es de “abuelo, por aquí, abuelo, por allá” y yo le digo “niña, deja de llamarme abuelo, llámame Fortu” (risas). La montas a borriquín, la llevas en brazos, la compras chuches…

¿Qué mensajes ha querido decir en sus letras Obús? Paco: Somos un grupo de rock divertido y hay muchas letras que son de juerga o de diversión, pero puntualmente se han tocado temas que nos han preocupado. Como en Cállate, La Banca siempre gana, Pesadilla Nuclear…

Fortu: Somos una banda divertida, para fiestas, hacemos hard rock y contamos anécdotas, lo que conocemos… pero si vemos algo que hay que reivindicar o denunciar, lo hacemos. Si hay un abuso o algo que no está bien para la sociedad, podemos tratarlo en las canciones.

¿Cuál es el secreto para aguantarse como compañeros después de 40 años? Paco: Nos conocemos bien y nos tenemos respeto y un mismo objetivo. Siempre puede haber divergencias, pero vamos a la misma meta y eso une.

Fortu: Como cualquier matrimonio podemos tener polémicas, pero con respeto y pudiendo hablar, siempre se pase. Después de estos años a veces no nos hace falta ni hablar, con una mirada nos entendemos y sabemos qué estamos pensando o si alguno de los dos ha metido la pata con algo que ha dicho.

Paco: Hemos pasado miles de horas juntos, muchas veces hemos pasado más tiempo junto que con la familia.

¿Cuántos conciertos han dado? Fortu: Más de cien el primer año, más de cien el segundo… en los primeros 5 años daríamos más de 400… Así que ahora llevaremos miles.

Fortu (izda) y Paco Laguna, miembros de Obús Jorge Paris

¿Les sigue emocionando salir a un escenario? Paco: Eso siempre.

Fortu: Si no te emociona algo que haces, es mejor que lo dejes. A no ser que no te queden más cojones que trabajar. Pero esto es un trabajo y es algo que nos gusta y tienes que sentirlo y vivirlo.

Paco: Siempre sales con ganas, aunque salgas de casa pensando que no te apetece salir de viaje, pero en el momento en el que subes al escenario eso se queda abajo y nos entregamos a tope.

Fortu: El día que deje de divertirme yo lo dejo. Pero hoy por hoy me da la vida, no me permite quedarme en casa zapeando y engordando.

¿Son más de Spotify o de disco físico? Ambos: De disco físico.

Paco: A poder ser, de vinilo. Aunque sea por las fotos, por los libros… Spotify es algo intangible. Me gusta tener el objeto físico y más los vinilos, que las portadas eran obras de arte.

Fortu: Hoy en día la venta física de un disco cada vez es menor. Desgraciadamente, porque donde esté tocar, leer las letras, ver las fotografías…

¿Cuál es la música más alejada de su estilo que escuchán? Paco: Es que si no me interesan, no las escucho, pero tampoco se puede escuchar heavy metal las 24 horas, porque te vuelves loco.

Fortu: Escucho de todo, me gusta mucho Pavarotti, José Mercé, el flamenco, el pop, música sinfónica de los 70…

¿La aventura televisiva de Fortu tuvo algún impacto en la banda? Paco: Él siempre salía con su camiseta de Obús y gente que estaba despegada del tema o que no seguía medios sobre rock, sirvió para decir que Obús estaba ahí y que seguían vivos.

Fortu: Yo tengo que dar las gracias a Mediaset por la oportunidad que me dieron en su día y por respetar la bandera de Obús. La publicidad en televisión es una pasta y a mi me permitieron salir con mi camiseta y con el logotipo. Tampoco me podían decir mucho, porque todas mis camisetas eran de Obús. Me encantan los concursos y los realities y voy a seguir haciendo siempre que haya un formato que me interese.

¿Hay que separar al artista de la obra? Paco: Últimamente no se separa. Puede ser un cineasta o un escritor que le pillan infringiendo una ley, pero la obra es lo que hay que juzgar. Ha habido indeseables que han sido unos artistas tremendos. ¿Tenemos que destruir libros, discos, cuadros?

Fortu: Como artista te tienen que valorar por tu trabajo y como persona por lo que hayas hecho en tu vida privada.

¿Se vive bien del rock and roll? Paco: Nosotros somos trabajadores, ganas dinero de tu trabajo y a nuestro nivel, que no somos dinosaurios internacionales, vivimos de trabajar y ya es bastante.

Fortu: Los grupos de rock vivimos en el día a día. No somos como las bandas de por ahí fuera, que vienen aquí y se llevan la pasta y nos dejan las migajas. Pero la culpa no es suya, es de la política, de los promotores…

¿Hay favoritismos con los grupos extranjeros? Fortu: No tenían que permitir que se hagan conciertos solo con grupos guiris, porque ellos trabajan en todo el mundo y a los de aquí no se les da la oportunidad de entrar en un festival, porque son todas guiris. ¿Nosotros no somos internacionales, las bandas españolas no lo son? Pero como no hablamos inglés, no hay oportunidad. Y no hablo solo de Obús, hay muchas bandas españolas que no tienen una oportunidad, chavales jóvenes con un nivel de puta madre y no se les da una oportunidad para que la gente les vea. Al menos un 20% debían ser bandas nacionales, no pedimos mucho.

Paco: Nosotros lo hemos hecho cuando hemos ido fuera, siempre ha habido bandas nacionales tocando con nosotros.

¿El electrolatino y el reguetón son competencia? Paco: Hay mucha gente joven que está por ese tipo de música.

Fortu: Son modas, es una moda a nivel mundial. Pero la culpa la tienen los medios comerciales, que apoyan ese estilo. No le llamo música, porque música es cuando hay armonías, variedad, acordes, color… y aquí es siempre lo mismo. Y los cantantes no son cantantes, trabajan con el autotune. Cualquiera puede hacer ese estilo. La riqueza que había en los 50, 60, 70, 80… había una gama súper amplia y ahora o perreas y mueves el culo o no te comes nada.

Paco: Van a saco, la gente joven están mayoritariamente por esa música porque les están machacando constantemente en radios, televisiones...