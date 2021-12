Puig adverteix el Govern: "Mai acceptarem un finançament per càpita inassumible com el d'ara"

"Mai acceptarem una diferència del finançament per càpita que siga inassumible, com el d'ara a 30 punts de la comunitat autonòmica del règim comú més finançada", ha advertit en el seu discurs en un esmorzar organitzat pel diari 'Levante-EMV', on ha reconegut que el document del Govern deixa "moltes incògnites" i és insuficient encara que ho veu com "un bon inici".

Per a la reforma del finançament, Puig ha assegurat que "la posició valenciana ha sigut decisiva" i ha destacat que "la partida ha començat", ja que les autonomies poden realitzar aportacions a la proposta d'Hisenda fins a finals de gener. També ha rebutjat les posicions de governs que "juguen a la competència deslleial i a la bilateralitat perquè estan còmodes" i ha advertit que "tothom haurà de retratar-se".

Encara que ha reconegut que "tothom haurà de cedir" com en qualsevol negociació i serà un procés "molt complicat", s'ha preguntat "com es pot explicar que hi haja una diferència de 30 punts entre la CCAA més finançada i la menys".

Per açò ha demanat que el nou model garantisca la suficiència financera per a mantindre l'Estat del Benestar i evite qualsevol "greuge", a més de generar "tranquil·litat". "Que la Comunitat haja de ser l'última pareix ridícul però no és tolerable", ha dit.

El president valencià ha tornat a advocar per un acord per la cohesió territorial a Espanya sense "perdedors", a més de traure pit com "el territori que més ha treballat per una Espanya d'espanyes viable en la qual tots puguen avançar". "Els valencians no som ciutadans de segona i no ho anem a assumir mai", ha afegit, i ha promès que el Consell negociarà "amb rigor i predisposició d'acord".

Preguntat pel concert basc i navarrés, Puig ha recordat que està en la Constitució i que la carta magna "no es pot agafar a trossets". Sí ha advocat per actualitzar el mandat constitucional sobre aquest tema perquè el sistema foral "no genere desgreuges i siga explicable".

D'altra banda, davant l'escalada del preu de la llum i les noves ajudes que aprovarà el Govern, ha garantit que la Generalitat està disposada a complementar-les en la mesura de les seues possibilitats, encara que "l'important és que arriben a les persones que realment ho necessiten".

En matèria d'ocupació, Puig ha destacat els sis mesos consecutius de baixada de l'atur a la Comunitat, una tendència que si es manté suposarà començar l'any amb "rècord històric de treballadors". Ha assegurat que ni cap autonomia ni cap govern valencià ha generat tant treball, després del que ha assenyalat que "alguns haurien de deixar d'utilitzar falsos mites sobre qui gestiona millor l'economia".

"No és el temps de caçafantasmes lingüístics o identitaris que gens aporten, sinó de caçatalents", ha asseverat, per a continuació defendre altres desitjos per a 2022 com que siga "l'any de les renovables".

COPA AMÈRICA

En l'àmbit esportiu, preguntat per si la Comunitat podria tornar a acollir la Copa Amèrica, Puig ha reconegut que és una bona iniciativa i que estan "en la millor disposició per a avaluar-ho en la mesura de les disposicions econòmiques". "Sense projectes solvents no hi haurà suport públic", ha abundat, i ha garantit que "el que no ocorreran són els viatges del passat" en referència a la celebració d'aquest esdeveniment quan governava el PP.

I sobre la situació del València CF, després de l'última manifestació dels valencianistes contra la gestió de Peter Lim del passat dissabte, ha fet notar que a la Generalitat "no li correspon liderar la solució" encara que el seu objectiu siga que al club 'che' li vaja bé.