L'IPC es dispara un 5,6% a la Comunitat i un 0,2% respecte a octubre

Els principals repunts dels preus a la Comunitat corresponen la vivenda i el transport, en termes interanuals, i al vestit i calçat en comparació mensual.

En relació amb novembre de 2020, els preus en la comunitat es van encarir en tots els sectors llevat les comunicacions, on van baixar un -0,5%.

Les principals pujades corresponen a l'habitatge (19,1%) i al transport (13,6%), aquest ultima a conseqüència de la pujada dels preus dels carburants i lubrificants per al transport personal, que van baixar l'any anterior.

També es van incrementar els de els aliments i begudes no alcohòliques (3,3%), perquè els preus de les fruites van baixar en 2020 més que aquest mes i, en menor mesura, perquè el preu de la carn puja, mentre que va disminuir l'any passat; begudes alcohòliques i tabac (1,5%); hotels, cafés i restaurants (1,9%) a causa que els preus dels servicis d'allotjament baixen aquest mes menys que en 2020, i al fet que els preus de la restauració pugen, mentre que es van mantindre estables l'any passat; sector altres (1,5%); parament (1,7%); oci i cultura (1,9%); i ensenyament (1,2)

Menys d'un punt van créixer els preus de vestit i calçat i de medicina (0,9%).

MENSUAL

Per la seua banda, van pujar els preus al novembre en comparació d'octubre impulsats pel vestit i calçat (4,8%), que inclou els últims efectes de l'entrada de la temporada d'hivern.

També van ser més cars el transport (0,9%), els articles de la llar (0,6%), les begudes no alcohòliques i el tabac (0,5%), la medicina (0,3) i les comunicacions, ensenyament i restaurants (0,1%); mentre que es van mantindre els preus de begudes alcohòliques i tabac, i l'oci i la cultura. I per sota d'un punt es va situar l'habitatge, amb un -2,7%.

DADES NACIONALS

A Espanya, l'IPC va pujar un 0,3% al novembre en relació al mes anterior i va elevar la seua taxa interanual fins al 5,5%, una desena per damunt de la taxa d'octubre i el seu nivell més alt en 29 anys.

La taxa interanual de l'IPC registrada al novembre (5,5%) és una desena inferior a l'avançada a la fi del mes passat per l'INE (5,6%). En el cas de la taxa mensual (0,3%), la dada definitiva també és una desena menor al que va avançar Estadística (0,4%).

Amb la dada interanual de novembre, el més elevat des de setembre de 1992, l'IPC encadena la seua onzena taxa positiva consecutiva.

Aquesta taxa del 5,5% serveix a més per a calcular quant pujaran les pensions contributives en 2022. Ho faran entorn d'un 2,5% a causa de la nova fórmula de revaloració arreplegada en el projecte de llei de reforma de les pensions, en la qual es té en compte l'IPC interanual mitjana de dotze mesos (de desembre de l'any anterior a novembre de l'exercici en vigor). Per la seua banda, les pensions mínimes i no contributives augmentaran un 3% el pròxim any.

Segons Estadística, en el comportament interanual de l'IPC de novembre destaca la pujada dels preus dels aliments, dels carburants i lubrificants per al transport personal i de la restauració, així com el fet que els preus dels servicis d'allotjament van baixar més al novembre de 2020 del que ho han fet enguany.

En concret, el grup d'aliments va elevar més d'1,5 punts la seua taxa interanual al novembre, fins al 3,3%, per la pujada del preu de la carn i perquè el preu de les fruites va baixar més al novembre de l'any passat que en enguany. Per la seua banda, el grup de transport va incrementar més d'un punt la seua taxa, fins al 13,5%, pel major cost de les gasolines per al transport personal.