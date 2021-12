Cvirus.- La Comunitat estudia ampliar el tipus d'establiments on serà exigible el passaport COVID

Després de dos setmanes des de la seua implantació, Puig ha destacat que l'obligació de presentar aquest certificat comporta tres beneficis: "un record permanent que el virus segueix ací, afavoreix espais més segurs perquè els no vacunats propaguen més el virus i serveix perquè molts reticents s'hagen vacunat".

Com a exemple, ha apuntat que si en una setmana normal de novembre s'administraven de mitjana 620 primeres dosis al dia a la Comunitat, des de la vigència del passaport són més de 2.400 al dia". "Només per açò ha valgut la pena", ha dit en un esmorzar organitzat pel 'Levante-EMV'.

En el seu discurs, Puig també ha animat a celebrar un "Nadal amb alegria responsable perquè serà el millor per a tots", ha advocat per avançar en l'administració de la tercera dosi al personal essencial i després als majors de 40 anys i ha tornat a urgir la comunitat internacional a "reaccionar" per a estendre la vacunació als països pobres i així evitar l'aparició de noves variants.

I davant l'inici de la vacunació infantil, aquest mateix dimecres, ha agraït la "responsabilitat i compromís" de la comunitat educativa i dels pares que l'han autoritzat, a més de destacar que el 93,3% de valencians amb la pauta complexa és un percentatge que "sorprèn al món".