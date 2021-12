¿Te consideras un cliente a corto, medio o largo plazo? Descubre cómo eres según los 'ecommerce' donde compras

Comprar online está a la orden del día. Son pocos los que, al llegar el final de mes, no han acudido a algún ecommerce para conseguir algún producto necesario para la continuidad de la rutina... ¡o algún capricho para animar las últimas semanas del año! Pero, ¿alguna vez te has parado a pensar qué tipo de cliente eres según la web que eliges? La respuesta la tienen los comercios, pues de ellos depende el partido que le sacan a nuestra vida útil como usuario, pudiendo ser a corto o a largo plazo.

Cuando las empresas y los anunciantes piensan en los clientes, se centran, normalmente, en transacciones inmediatas: qué están comprando ahora y cómo lo están haciendo. En ese caso, las estrategias de marketing valoran a los clientes solo a corto plazo. Sin embargo, si lo que queremos es impulsar el crecimiento de forma sostenible a largo plazo, no podemos seguir pasando por alto el valor del tiempo de vida del cliente (CLV), métrica que mide el valor total que recibe una empresa de un cliente a lo largo de toda su relación. De hecho, es la forma ideal de adquirir, desarrollar y retener a los clientes más valiosos para el crecimiento del negocio. Pero, ¿qué tienen que hacer para conseguirlo? En este artículo de Think with Google analizan cuáles son las medidas que deben tomar los ecommerces para convencerte de tener con ellos una relación a largo plazo. Cinco estrategias que, junto a unas campañas comerciales adecuadas, les llevan a alcanzar sus objetivos.

