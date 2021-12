Verónica deja claras sus preferencias sexuales en 'First dates': "El tamaño no importa, lo que importa es la puntita"

El sexo siempre suele ser un tema recurrente en las citas de First dates, y este martes no faltó en la velada entre Verónica y Sergio, donde la astorgana no tuvo problema en dar su opinión sobre el tamaño del pene de su pareja.

El primero en llegar fue el palentino, que le llevó a su cita una cesta con tomates cultivados por él mismo: "No necesitan ni sal ni nada, son un manjar, saber mejor que el jamón", afirmó.

"No tengo ningún prototipo de mujer, solo que sea simpática y que no me dé dolores de cabeza", le reconoció el agricultor a Carlos Sobera momentos antes de conocer a la que sería su pareja de la noche.

A continuación, llegó Verónica al restaurante de Cuatro, que quedó más prendada de Matías Roure, el barman del local, que de Sergio, del que reconoció que "no es feo, pero no he sentido atracción por él".

Sergio y Verónica, en ‘First dates’. MEDIASET

Pero a él sí que le gustó la persona que había elegido el equipo del programa para cenar con él: "Me parece una chica muy simpática y también es guapa, que es en lo que me he fijado", señaló el palentino.

Durante la velada hablaron de la hija de 6 años de la frutera, de si eran más de perros o gatos, ya que él tenía ambos... pero Verónica también le hizo una pregunta trampa –con tintes políticos- a su compañero: "¿Eres más de rojos –izquierdas- o de azules –derechas-?".

Él contestó que prefería el rojo, algo que no gustó mucho a la astorgana, que añadió: "Muy majo, encantador, risueño, hablador... Pero yo no he sentido atracción física, ni sexual, ni nada y eso es muy importante".

Pero según iban terminando la cita, la temperatura fue subiendo cuando llegaron al tema del sexo: "¿Cuál es el lugar más extraño en el que has mantenido relaciones sexuales?", le preguntó la frutera.

"Pues hay muchos. Donde menos te lo imagines. Por ejemplo, en la playa", respondió Sergio, pero Verónica señaló que "a ver, para un viaje corto cualquier bicicleta es buena, pero ese sillín no está hecho para mí".

También hablaron sobre si el tamaño –del pene- importaba o no en una relación, a lo que la frutera comentó que "el tamaño no importa, lo que importa es la puntita y lo demás que te entre toda", provocando un ataque de risa a Sergio, que prefirió no opinar del tema.

Al final, Sergio sí que quiso tener una segunda cita con Verónica "por lo menos para conocernos, no he tenido tiempo aquí". Ella, por su parte, no quiso volver a quedar con el agricultor: "Pero podemos hacer negocios".