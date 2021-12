El original regalo de Nathy Peluso que enamora a Pablo Motos en 'El hormiguero': "No puedo decirte que no"

Nathy Peluso fue la invitada de este martes en El hormiguero, donde acudió para presentar su nuevo single, Vivir así es morir de amor, que se estrenó el 10 de diciembre y que es una versión del mítico tema de Camilo Sesto.

En el videoclip se puede ver a la argentina bailar con una llamativa peluca roja, y sorprendió a Pablo Motos llevándosela como regalo, al más puro estilo de invitada que acude a La Resistencia y le lleva un obsequio a Broncano.

"Te he traído un regalo", afirmó la invitada mientras colocaba una cabeza de maniquí en la mesa. "¡La peluca del videoclip! ¡Qué detalle!", exclamó el presentador al verla, y le preguntó a su invitada: "¿Me quedará mejor con gafas o sin ellas?". Peluso le recomendó que se la pusiera sin gafas.

"No le puedo decir que no a Nathy, además, estoy muerto de amor", añadió el valenciano. "Tengo una ventaja, me ponga lo que me ponga, se me pone una cara de gilipollas...", reconoció Motos antes de probarse la peluca.

Tras los aplausos del público, ambos se pusieron a cantar Vivir así es morir de amor: "Me encanta", admitió el valenciano y la argentina explicó entre risas que la peluca roja "es el elemento icónico del videoclip y me apetecía verte con ella".