Jorge Javier Vázquez y Paloma García Pelayo vuelven a coincidir en plató tras el encontronazo en 'Sábado Deluxe'

Paloma García Pelayo ha vuelto al plató de Sálvame en honor al evento especial de la emisión del documental de Rocío Jurado, El último viaje de Rocío. La periodista ha acudido a esta importante fecha, a pesar del veto que Jorge Javier Vázquez puso sobre ella.

Hace un par de semanas, el presentador aseguró que era la última vez que coincidían en un programa tras mostrar su desacuerdo con la actitud que tomó García Pelayo con Pepe Navarro durante su entrevista en Sábado Deluxe. El catalán le reprochó que hiciera tantas preguntas sobre las sentencias que el presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi tiene de violencia machista.

Precisamente, por el apoyo que Sálvame ha dado a Rocío Carrasco con este tema, la actitud sorprendió e indignó en redes. Sin embargo, el enfado de Jorge Javier no ha sido suficiente para que Paloma, gran amiga de la hija de Jurado, no acudiera esta tarde a apoyarla.

El reencuentro de Jorge Javier y Paloma García-Pelayo: “la gente que no diga que he cambiado de opinión, te dije que no iba a trabajar contigo los sábados” #ElUltimoViajeDeRocio pic.twitter.com/L832Yr3Ph8 — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) December 14, 2021

Para justificar este encuentro, Vázquez ha bromeado: "Que luego la gente que no diga que he cambiado de opinión. Yo te dije que no iba a trabajar contigo los sábados y hoy es martes". La realidad es que La fábrica de la tele, productora del espacio, ha sido quién ha invitado a García Pelayo mostrando que el poder del conductor de Telecinco no es tan grande como aparenta.

La colaboradora ha intervenido, obviando la broma, para mostrar su entusiasmo y emoción por conocer, por fin, todo lo que Rocío Jurado dejo sin decir y por conocerlo de mano de su hija.