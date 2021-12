Marta Sánchez recuerda emocionada a Rocío Jurado: "Yo solo he llorado dos veces con la música, y una fue con ella"

Marta Sánchez es una de las grandes cantantes de nuestro país. Desde casi los años 80 ha entregado un sinfín de temas míticos que aún se siguen cantando. Y como muchos otros artistas, no ha querido faltar en el homenaje a Rocío Jurado en El último viaje de Rocío, así que ha acudido a Sálvame para rendirle homenaje a la artista.

Tras interpretar con brillantez la inconmensurable Como una ola, quizá el tema más mítico de la cantante, Marta Sánchez ha aprovechado para decir unas palabras: "Ha sido un placer estar aquí, cantando por Rocío Jurado. Es un reto cantar algo de ella. Cantaba estas cosas... que no lo hace cualquiera... Como la quería mucho, y me inspiraba mucho, me he atrevido a cantarlo. Se lo dedico con todo mi corazón".

La artista ha recordado también la primera vez que vio a Rocío Jurado en directo: "Una de las personas más increíbles que he conocido. Yo solo he llorado con la música con dos personas: una es con Albinoni, un compositor de música clásica. Y otra con Rocío Jurado, que tenía yo 20 años".

"Estaba yo aún en Olé Olé. La fui a ver a Florida Park y de repente me encuentro llorando a moco tendido: ¿Qué me ha hecho esta mujer que me ha hecho llorar como estoy llorando? Y era porque tenía una sensibilidad y cantaba como nadie", ha relatado, con el público volcado, y con Rocío Carrasco emocionada fundiéndose en un abrazo con ella.