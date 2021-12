Un líder del PP regala unas botas a Pedro Sánchez para que "pise el barro" como le pidió él a Rajoy en 2015

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha recibido este martes un regalo por parte del presidente del PP de Zaragoza, Ramón Celma, en su visita a la Ribera Alta del Ebro.

Sánchez se encontraba en el municipio de Pradilla (León) para asegurar que pondrá “todos los resortes” de la Administración para paliar “cuanto antes” los daños provocados por la crecida del Ebro, ofreciendo la “solidaridad” del Gobierno y de todo el país.

Se trata de unas botas de agua, acompañadas del siguiente mensaje: "Le traigo estas botas porque está muy bien venir con una comitiva, pero hay que mancharse las botas de barro, así lo que hay que hacer es invertir y limpiar el río".

"¿Me las da entonces? Muchas gracias, de verdad", ha contestado Sánchez al líder regional del PP.

Este regalo se produce en referencia a unas declaraciones de Pedro Sánchez en 2015, que instaba a Rajoy, desde el mismo lugar, "pisar" la Ribera del Ebro. "El presidente tiene que pisar el barro. ¿Qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy pise la Ribera del Ebro?", preguntaba Sánchez. "Para que Rajoy vea in situ lo que estamos viendo hoy aquí en Navarra, Aragón, Castilla y León y La Rioja".

Entonces, Sánchez instaba a Rajoy a "salir de la Moncloa", añadiendo que se encontraba "absolutamente indignado".

Sino se le ha caído la cara de vergüenza ya tampoco se le caerá cuando vea este vídeo pic.twitter.com/Agy49GXxDy — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) December 13, 2021

"Me parece que tenemos un presidente del Gobierno que no gobierna sino que desgobierna, que descoordina, que no responde a los problemas de los vecinos, que no atiende a las demandas de los agricultores y ganaderos", decía Sánchez.

Añadía que le parecía que Rajoy le daba la espalda a los problemas de la gente. "Creo que esto se podría haber resuelto, minorado el impacto de esta riada limpiando el cauce de los ríos, haciendo una política integral de prevención, porque no es la primera vez que pasa, es la cuarta riada que tenemos en un mes", criticaba.