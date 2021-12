El Gobierno deja a Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana a la cola del reparto de los fondos europeos

El Gobierno ha asignado ya 11.000 millones de euros de los fondos europeos de recuperación a las comunidades autónomas, con diferencias considerables en el reparto. La cifra la comunicó el martes la vicepresidenta primera del Ejecutivo y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Se trata de la primera vez que el Ejecutivo difunde públicamente información sobre las cuantías asignadas de los fondos específica por autonomías.

Según explicó la vicepresidenta primera, el Gobierno ya ha autorizado un 73% del total de los fondos previstos para el presente ejercicio (24.198 millones), una cifra que, según datos facilitados por el Ministerio de Hacienda recientemente a este periódico, asciende a los 17.744 millones de euros. De esos más de 24.000 millones se han comprometido ya 14.422 a inversiones concretas, aunque tal y como defienden varios expertos consultados por 20minutos.es, la cuantía que ha llegado a la economía real es muy reducida.

La mayor parte de los fondos europeos de recuperación presupuestados sigue todavía en manos de las administraciones públicas y buena parte de ellos, por cuestiones competenciales, los gestionan las comunidades autónomas. Así, de los 11.000 millones que Calviño anunció que ya se han autorizado a las autonomías, la mayoría se han repartido entre Andalucía (1.887 millones), Cataluña (1.535), Madrid (1.180) y la Comunidad Valenciana (1.038). Más allá de las comunidades, otros 3.000 millones de estas ayudas se han asignado a las entidades locales.

Aunque como puede parecer lógico las comunidades que más inversión bruta se han llevado son las más pobladas, los papeles se invierten si se analiza cómo se ha canalizado la inversión por habitante. Bajo este prisma, Extremadura (405 euros por persona), La Rioja (344 €), Navarra (309 €), Castilla y León (306 €) y Aragón (303) son los territorios que más se han beneficiado hasta ahora del maná europeo. Tras ellas aparecen Asturias (291 €), Castilla-La Mancha y Cantabria (290), Galicia (248), Baleares (246) y Canarias (245). En el otro lado del espectro se encuentran Madrid (174 €), Cataluña (198 €), Comunidad Valenciana (205 €), País Vasco (211 €), Murcia (221 €) y Andalucía (223 €).

En líneas generales, los territorios que han salido beneficiados en el reparto tienen un PIB per cápita inferior a la media -a excepción de Navarra, Aragón y La Rioja- . El ejemplo de Extremadura -la comunidad con menor PIB per cápita y también la más beneficiada en las asignaciones- es quizá el más evidente. Las dos Castillas, Asturias o Cantabria también han recibido más inversiones per cápita en comparación con su riqueza relativa. Los únicos territorios que han recibido una asignación claramente inferior a su PIB per cápita son Cataluña, País Vasco y la Comunidad de Madrid, que son tres de las cuatro autonomías más desarrolladas del país.

La mitad de la inversión autonómica se va a transición verde

Por partidas de gasto, prácticamente la mitad de las inversiones comprometidas con las comunidades autónomas lo son en concepto de transición verde (5.519 millones). Entre ellas, los fondos destinados a rehabilitación energética de edificios (1.730 millones), movilidad sostenible (1.521 millones) y ecosistemas y biodiversidad (1.430 millones) absorben las inversiones más cuantiosas. Más allá de la transición verde, otro 15,5% de los fondos están destinados a digitalización (1.709 millones), especialmente a proyectos de educación (1.207 millones).

La inversión en programas de protección social (11,7% y 1.288 millones) y en educación y formación profesional (7,5% y 824 millones) son las siguientes partidas más beneficiadas. Cierran la lista los proyectos relacionados con turismo (6,4% y 700 millones), empleo (6,3% y 697 millones), ciencia (2% y 215 millones) y cultura (0,5% y 50 millones).

El Ejecutivo facilitó también el martes información sobre las convocatorias, subvenciones y asignaciones de los fondos europeos más cuantiosas, aunque sin especificar en este caso el nivel de la administración al que se adscriben ni los plazos de ejecución. En este apartado destacan los 5.700 millones destinados a la Agenda Urbana Española, los 3.420 millones para el impulso de las pymes y el emprendimiento o los 2.575 millones del plan de choque de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada.

Tres macroproyectos en marcha

Al margen del resto de inversiones, el Ejecutivo ha aprobado ya tres macroproyectos (Perte) financiados con fondos europeos. El que cuenta con más inversión pública es el Perte en Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento aprobado el martes por el Consejo de Ministros. Para este proyecto, la administración aportará 6.900 millones de euros con la esperanza de lograr una inversión total de 16.300 millones gracias a la colaboración privada.

El más avanzado de los proyectos es el Perte sobre el vehículo eléctrico, que cuenta con una inversión pública de 4.295 millones y aspira a movilizar un total de 19.174 millones. Este proyecto es el único que por el momento ha recibido la aprobación de la Comisión Europea que le dio el visto bueno el pasado 9 de diciembre.

Finalmente, el Ejecutivo también ha puesto en marcha el Perte en salud de vanguardia, un plan que recibirá una aportación pública de 982 millones y el objetivo es que alcance un volumen total de 1.469 millones.