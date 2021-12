La sisena onada descendeix l'ocupació a "mínims" des de l'alçament de l'estat d'alarma, segons Hosbec

En un comunicat, l'entitat subratlla que l'impacte és "molt major" que l'anterior onada de contagis "malgrat que els nivells de gravetat i hospitalització són molt menors en aquesta ocasió i la població vacunada està en màxims".

No obstant açò, alerta que les destinacions turístiques valencians "no alcen cap", ja que tots han estat amb una ocupació mitjana propera al 40% encara que varia l'indicatiu d'establiments oberts. Mentre a Benidorm i Castelló ja ha tancat el 50% de la planta, València "aguanta" amb un 90% d'hotels oberts i la Costa Blanca ronda un 70% de mitjana.

No obstant açò, Hosbec augura que "el pitjor està encara per arribar", ja que les previsions per a aquesta setmana són "devastadores": entre un 25% i un 29% en totes les àrees de les quals disposa de xifres.

"Aquestes dades no es veien des de l'alçament del tancament perimetral de la Comunitat Valenciana que es va mantindre fins a la fi de l'estat d'alarma el passat 9 de maig. Fins a eixe moment, l'arribada de turistes va estar molt minvada, però quan es va reactivar la mobilitat, les dades d'ocupació hotelera mai van ser tan roïns", assevera.

Així, la patronal agrega que "ni tan sols en la cinquena onada quan els contagis superaven amb escreix les dades actuals i els nivells de vacunació només aconseguien al 50% de la població".

En aquest context, el sector encara al seu juí el que seran les setmanes "més difícils" fins que creu que es puga veure una reactivació de la demanda que no espera fins a febrer almenys.

"Som els primers a caure en el front d'aquesta batalla, però s'escapen pocs: l'aviació, l'hoteleria i l'efecte va dominar ja s'està produint", lamenta Toni Mayor com a president d'Hosbec, i fa notar que "tota l'economia es veurà afectada".

També denuncia que el turisme és "el sector que inexplicablement menys ajuda ha tingut" i rebutja que "alguns dirigents creuen que amb dos mesos de facturació raonable ja s'ha recuperat la normalitat". "Amb aquestes dades, els hotelers que estem oberts som herois", agrega.