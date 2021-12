Centenars de voluntaris recorren els carrers per a elaborar el segon cens de persones sense llar aquest dimecres

Es tracta del segon Cens de Persones sense Llar que realitza l'Ajuntament de València i les entitats socials de la ciutat, en col·laboració amb l'Universitat de València.

Els voluntaris i voluntàries, carrer a carrer, realitzaran enquestes a les persones que, durant eixa nit, pernocten sense un sostre. En total, seran 104 equips d'uns cinc voluntaris, amb o sense experiència prèvia, encapçalats per un cap d'equip en cada grup.

Paral·lelament, es duran a terme les enquestes en tots els centres d'acollida i albergs de la ciutat, un total de 15 centres, per a poder obtindre informació de totes les persones que manquen d'una llar digna.

L'acte arrancarà en en el Poliesportiu del Cabanyal, on els voluntaris es congregaran a partir de les 19.30 hores per a iniciar l'activitat. La regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, donarà la benvinguda als participants. A continuació, els equips pentinaran tots els carrers de València fins a aproximadament les 02.00 hores.

Enguany la Universitat de València participarà mitjançant un contracte formalitzat amb l'Ajuntament, perquè, a més de col·laborar en l'organització i el disseny del qüestionari que es realitzarà a cada persona en situació de sense llar, també realitzen un estudi diagnòstic amb les dades que s'extraguen de les enquestes realitzades. Aquest estudi es donarà a conéixer en un Congrés, que s'organitzarà previsiblement a la primavera.

La regidora de servicis Socials, Isabel Lozano, ha explicat que l'objectiu d'aquesta iniciativa és "dimensionar aquesta problemàtica" per a orientar les línies estratègiques que "combaten l'exclusió residencial, així com sensibilitzar a la societat sobre el fenomen dels sense llar en totes les seues dimensions". Lozano ha assenyalat que "és important tindre dades per a poder fer front a la situació en les millors condicions", segons ha informat el consistori en un comunicat.

En eixe sentit, Lozano ha posat en valor que el tractament de les dades que es recopilen en el cens de persones sense llar es faça mitjançant l'adjudicació d'un contracte, des de la Universitat de València, per a "garantir determinats nivells de rigurositat i metodologies adequades i científiques".

Per part de l'Ajuntament participaran activament en el cens l'equip del Centre d'Atenció a les Persones Sense Sostre, la Unitat X4 de la Policia Local, l'equip del SAUS, la Secció d'Exclusió i el Centre d'Atenció a Immigrants del Servici de Cooperació. També han col·laborat la resta de Seccions del Servici, i el COM Gravador Planes que ha proporcionat les carpetes, realitzades per jóvens amb discapacitat psíquica, per als caps d'equip.

Altres servicis municipals han col·laborat en el desenvolupament de l'activitat: La Fundació Esportiva Municipal de València (FDM), que facilita el Poliesportiu del Cabanyal, l'EMT, que posarà a la disposició de l'organització quatre autobusos articulats per a traslladar als voluntaris des del Cabanyal a diferents zones de la ciutat, el Servici de Jardins i l'OAM de Jardins Singulars, que facilitarà eixa nit l'accés als parcs i jardins i el SERTIC (informàtica municipal), que ha possibilitat la inscripció a través de la pàgina web municipal.

Creu Roja participarà a més aportant ambulàncies de suport a l'esdeveniment, la Policia Local i Nacional donaran suport en el transcurs del recompte si fóra necessari i els supermercats Consum proporcionaran sucs i aigua per als voluntaris. El centre d'operacions i el control de dades estaran situats en les instal·lacions del SAUS, en el carrer Maria Llàcer, 20.

En aquest segon cens de persones sense llar participaran, a més de l'Ajuntament i la UV, 14 entitats socials: Accem, Bokatas, Cáritas, Casa Caridad, Cepaim, Comité Antisida València, Cruz Roja, Fundación Salud y Comunidad, Médicos del Mundo, Natania, Mensajeros de la Paz, Misión Evangélica Urbana de València, Rais Hogar Sí i San Juan de Dios.