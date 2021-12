Los ciudadanos se quejan por el colapso del sistema de autocita en Madrid para la vacunación de menores de 5 a 11 años

La Comunidad de Madrid ha abierto este martes la autocita para la vacunación contra la Covid-19 a niños de 9 a 11 años. Sin embargo, desde temprano la plataforma está presentando algunos errores y colapsos, según denuncian algunos ciudadanos a través de redes sociales.

La cita se realiza a través del sistema de autocita habilitado por la Consejería de Sanidad, que en su pantalla de bienvenida incorpora un área diferenciada dirigida específicamente a los menores de 5 a 11 años, en cuyo caso sólo será necesario introducir el CIPA (Código de Identificación Personal Autonómico) que figura en la Tarjeta Sanitaria pública de la Comunidad de Madrid, así como su nombre, primer apellido y fecha de nacimiento.

SI el menor no dispone de Tarjeta Sanitaria, o si el usuario encuentra problemas para acceder al sistema de autocita, puede llamar al teléfono gratuito 900 102 112. Algunos ciudadanos indican que tampoco les es posible contactar con este teléfono.

Desde el sistema de autocita, los ciudadanos se están encontrando con que ya no hay citas disponibles y con algunos errores al acceder como: "error al consultar sus datos", "el paciente no existe", "paciente no encontrado" o "error interno del sistema".

Pues fenomenal. La web de #autocita de la Comunidad de Madrid no funciona. A ver cómo vacuno al niño si no se puede pedir cita #VacunaCOVID19 — Salome Garcia (@salome22) December 14, 2021

He intentado pedir cita para vacunación covid a los niños pero el sistema de autocita(Madrid) me dice "paciente no encontrado" ¿Os ha pasado? — Sra. Random (@random_sra) December 14, 2021

La región recibió el lunes 204.000 viales de la vacuna infantil que permitirán llegar al 40% de las primeras dosis necesarias en la región para el tramo de edad de entre 5 y 11 años, que agrupa en la comunidad a alrededor de medio millón de menores.

Los 25 hospitales habilitados para recibir la vacuna son: de Alcorcón, Clínico San Carlos, 12 de Octubre, El Escorial, Fuenlabrada, Fundación Alcorcón, Fundación Jimenez Díaz, Getafe, Gregorio Marañón, Henares (Coslada), Infanta Cristina (Parla), Infanta Elena (Valdemoro), Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Móstoles, Niño Jesús, La Paz, Príncipe Asturias (Alcalá de Henares), Puerta Hierro (Majadahonda), Ramón y Cajal, Rey Juan Carlos (Móstoles), Severo Ochoa (Leganés), Sureste (Arganda), Tajo (Aranjuez), Torrejón y Villalba.