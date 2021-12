El 48,8% dels valencians té intenció de vacunar-se contra la grip, segons un estudi

A causa del context actual marcat per la Covid-19, un 46,7% dels valencians enquestats considera que enguany és més important vacunar-se contra aquest virus respiratori. La Comunitat Valenciana és la segona autonomia enquestada que presenta un major poder de conscienciació per part del personal sanitari (44,7%), que és el mitjà d'informació principal, i únicament precedida per Andalusia (amb un 50,8%). Després d'ella, se situa Catalunya amb un 36,4%.

A nivell nacional, la intencionalitat de la població espanyola de vacunar-se en l'actual campanya antigripal és superior al 50 per cent, mentre que ascendeix al 79,4 per cent en el col·lectiu de persones majors de 65 anys. L'estudi preveu que els objectius marcats per salut pública podrien ser aconseguits.

Per a aquesta temporada, les metes són aconseguir una taxa del 75 per cent entre les persones majors de 65 anys i entre els professionals dels centres sanitaris i sociosanitaris, i del 60 per cent entre les dones embarassades i persones pertanyents als grups de risc. A Espanya, la cobertura habitual ha oscil·lat entorn del 55 per cent en majors de 65 anys, segons els registres del Ministeri de Sanitat.

En l'estudi han participat un total de 2.211 persones de tota Espanya. Així, de l''Observatorio de vacunación antigripal en España' es desprèn que un de cada tres espanyols confia en la vacuna com a principal mesura de prevenció enfront de la grip, sent la recomanació mèdica i la pròpia protecció, així com la de l'entorn, els principals motius declarats per les persones enquestades per a vacunar-se. Malgrat l'alt grau d'acceptació, destaca que el 52 per cent dels espanyols no s'ha vacunat mai contra la grip.

El 47 per cent dels entrevistats consideren que enguany la vacuna és més important que en anys anteriors, especialment els menors de 30 anys (56,3%). A més, segons aquest informe, quasi el 20 per cent de la població que no es va vacunar en 2020 pensa vacunar-se en l'actual campanya antigripal.

No obstant açò, l'estudi alerta d'una falta de coneixement entre els espanyols sobre les poblacions de risc. Si bé el 61,4 per cent de la ciutadania sap que els majors de 65 anys pertanyen a aquest grup (percentatge que descendeix entre un 20 i un 30% en referir-se a persones amb cardiopaties, immunodeprimits o malalties respiratòries), hi ha un escàs coneixement sobre la rellevància de la vacunació en grups com els convivents, embarassades o personal sanitari. De fet, només un 4,5 per cent de la població és conscient de la importància de la vacunació en aquest últim col·lectiu.