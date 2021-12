El consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles, propondrá este miércoles a la ministra, Carolina Darias, y al resto de consejeros autonómicos recuperar las cuarentenas por ser un contacto estrecho de un contagiado con Covid para las personas que tienen pauta completa de vacuna y que ahora están exentas de tener que aislarse para descartar haber sido contagiados. Ahora solo tienen que cumplir esta obligación los vacunado que sean contactos estrechos con contagiados con la nueva variante ómicron y con las minoritarias gamma y beta, y Vergeles plantea que sea ante cualquier variante, incluida la delta, que de momento sigue siendo mayoritaria en España.

Según ha indicado el consejero extremeño, propondrá ante ministra y consejeros que se encargue a la Ponencia de Alertas una "revisión" de la normativa actual en materia de cuarentenas, que en una última revisión a principios de diciembre, cuando se detectó la variante ómicron, recuperó la cuarentena para personas vacunadas que hubieran estado en contacto con contagiados por ella, y también con gamma y beta, que son minoritarias en España. Sin embargo, los expertos que asesoran a las comunidades en materia de Sanidad Pública recordaron que era la excepción, puesto que la norma es que los vacunados no tienen que aislarse por haber sido contacto estrecho de un positivo.

El motivo del cambio que pide Extremadura es que se está detectando un repunte de la positividad en las pruebas de diagnóstico entre personas que son contacto estrecho de enfermos de Covid. En este sentido, ha planteado que, si no se aprueban 10 días de cuarentena como está estipulado para los no vacunados, al menos deberían ser cuatro. Vergeles lo planteará oficialmente en el Consejo Interterritorial, como punto de partida para que los expertos de la Ponencia de Alertas Sanitarias empiecen a trabajar en una propuesta que después pueda aprobar la Comisión de Salud Pública. De momento, este martes, el consejero madrileño, Enrique Ruiz Escudero no ha recogido el guante de la propuesta al afirmar que "de momento, no hay que plantearse más cambios".

Vergeles y Ruiz Escudero han hecho declaraciones a la prensa en Madrid, donde han asistido a la presentación de un informe sobre sobre la atención de pacientes crónicos elaborado por la Plataforma de Organizaciones de Pacientes a la que también han acudido Darias y los consejeros de Sanidad de Castilla y León, Andalucía y Cantabria, Verónica Casado, Jesús Aguirre y Miguel Rodríguez.

Abrir más grupos a la tercera dosis

Todos han confluido en Madrid un día antes de que tenga lugar una nueva reunión -telemática- del Consejo Interterritorial de Sanidad que estará marcado por el inicio de la vacunación de los niños de 5 y 11 años contra la Covid y por la posibilidad de abrir ya la administración de la tercera dosis a grupos de edad inferiores a 60 años, que es la barrera oficial. Antes del encuentro entre Darias y los consejeros se reunirá la Ponencia de Vacunas que, aunque no lleva esta cuestión en el orden del día, podría hacer alguna indicación.

Galicia piensa pedir que se empiece ya con el grupo de 50 a 59 años y la consejera castellanoleonesa se ha mostrado a favor de bajar todavía más, hasta los 40 años.

"Parece por lógica y por lo que va dictando la Agencia Europea del Medicamento", que la edad siga bajando, ha dicho Ruiz Escudero, que ha puesto el acento en seguir poniendo primeras dosis a personas no vacunadas, que "son las que corren más peligro".

La ministra Darias no ha dado pistas y se ha limitado a recordar que la estrategia de vacunación está "en revisión continua".