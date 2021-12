La Justicia dicta que la polémica guía educativa sexual de Getafe viola los derechos fundamentales de los menores

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 8 de Madrid ha considerado este martes que el Ayuntamiento de Getafe "violó derechos fundamentales" al repartir en colegios de la ciudad unas guías educativas sexuales que "atacaban a la Virgen". Así lo argumenta en su sentencia tras la denuncia presentada por la Asociación de Abogados Cristianos contra esta iniciativa del Consistorio getafense.

En el auto, al que tuvo acceso 20minutos, la jueza dictamina que la distribución de las guías "vulnera el derecho fundamental de los alumnos cristianos a no sufrir discriminación alguna por razón de su religión o creencias y el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

La organización de juristas presentó un recurso contra el Consistorio getafense por el reparto de este documento al considerar que "se atacaba la figura de la Virgen y se animaba a las menores a masturbarse". La guía fue impulsada por el Ayuntamiento de la localidad y financiada por el Ministerio de Igualdad.

La justicia ya había obligado el pasado mes de junio al Ayuntamiento de Getafe a retirar cautelarmente las guías a petición de la organización de juristas.

Tras la polémica, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, afirmó que el objetivo de la guía era que "todos los niños, todos los adolescentes y todos los jóvenes del municipio tuvieran relaciones sexuales satisfactorias e igualitarias".

Por su parte, la presidente de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha destacado que "atacar no es educar". "Adoctrinar es ilegal y la alcaldesa de Getafe debería dimitir por vulnerar derechos fundamentales con el único objetivo de imponer su ideología", ha indicado.

El proyecto 'Rebeldes de género' recoge un total de seis guías sobre temas diversos como el sexo, el amor, las relaciones de pareja, las conductas machistas, el lenguaje inclusivo o el descubrimiento del cuerpo. Para el concejal de Vox, Ignacio Díaz Lanza, las publicaciones son una "vergüenza" porque cree que es una forma de "adoctrinar en las escuelas e induce a los niños de Primaria a practicar sexo y a masturbarse".

El PP de Getafe pide la dimisión de la alcaldesa

En esta misma línea se ha manifestado, tras conocer esta sentencia judicial, el PP de Getafe que también ha pedido la dimisión de la alcaldesa y ha anunciado que llevará esta petición al próximo Pleno municipal del 28 de diciembre.

Para el portavoz del PP, Carlos Pereira, la sentencia refrenda lo que ya habían denunciado en el Pleno, "el grave ataque por parte de la alcaldesa de Getafe a la libertad y a los derechos fundamentales de los niños menores y de las familias, en su objetivo de imponer su ideología comunista desde la infancia con la distribución de estas guías sexuales".

"Getafe no se merece una alcaldesa imputada, radical y que pisotea la libertad y los derechos fundamentales. No puede ser que la máxima autoridad política de Getafe ultraje estos derechos de los vecinos lo que ha sido constatado por la Justicia. No está legitimada para seguir ejerciendo su cargo de alcaldesa y por ello pediremos en el próximo Pleno su dimisión", ha concluido Pereira.