Los vecinos denuncian 20 años de fraude municipal con el polémico solar de Drassanes de Barcelona

Cuando tras años de polémica en torno al destino del conocido como el solar de Drassanes de Barcelona, el proyecto para levantar allí una residencia de estudiantes ya tiene el visto bueno del informe técnico-jurídico municipal, los vecinos han encontrado un nuevo obstáculo para que salga adelante. Defienden que no se puede construir, porque la normativa urbanística del Ayuntamiento que lo permite es un fraude desde hace dos décadas, y reclaman vivienda pública en su lugar.

Desde la Plataforma Habitem les Drassanes han explicado este martes que tras una investigación, han descubierto que la modificación puntual del Plan Especial de Reforma INterior (PERI) del Raval aprobada en 2003, con el que el solar dejó de estar reservado a pisos públicos, nunca entró en vigor, porque su contenido no se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) tras aceptar una alegación vecinal. Esta reducía la altura permitida en los edificios que se construyeran allí en un futuro, con lo que disminuía en 1.341 metros cuadrados la edificabilidad total admitida. Al no publicarse oficialmente el texto que tenía en cuenta la alegación de los vecinos -se publicó que se había aprobado una modificación, pero no en qué consistía-, y por lo tanto, según la plataforma, no entrar en vigor, la organización defiende que el PERI vigente es el anterior a la modificación de 2003. Este reservaba el 100% del solar para la construcción de vivienda pública.

La plataforma trasladó esta cuestión al Ayuntamiento el pasado octubre, a través de las alegaciones que presentó contra el informe técnico-jurídico municipal que avala la futura residencia de estudiantes. "La respuesta ha sido silencio absoluto", ha asegurado Meritxell Pérez, de la organización vecinal.

Los integrantes de la Plataforma Habitem les Drassanes consideran que este "extraño procedimiento" de no publicar en el BOPB la modificación del PERI tuvo como intención obviar la obligación de hacer las construcciones más bajas. Miguel Martín, otro de los miembros de esta agrupación de vecinos, ha indicado que no fue un error, sino que "alguien" actuó "a sabiendas" desde "los servicios técnicos" del consistorio.

"Reclamamos al Ayuntamiento que ponga en marcha una investigación interna", ha apuntado Martín. También ha explicado que piden que se construya vivienda pública en el solar porque una residencia de estudiantes sería "un hotel encubierto", porque traería "población flotante", personas que se quedarían en el barrio durante "un tiempo limitado" y no se relacionarían con los vecinos.

La teniente de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, Janet Sanz, ha afirmado este martes tras la denuncia de la plataforma que sabemos que en 2003 se publicó en el BOPB que se había modificado el PERI y que están "averiguando" si "el contenido específico" de la modificación "fue publicado o no". Ha dicho que en caso negativo, estudiarán "qué consecuencias podría tener para las autorizaciones y los derechos que se pueden desarrollar en la parcela". "Hemos solicitado los informes jurídicos internos y externos para poder analizar esta situación con claridad y poder dar una respuesta en poco tiempo", ha añadido.

