La Unió de Periodistes critica les "restriccions informatives" en el procés de vacunació infantil

El departament d'Educació ha comunicat al col·lectiu que, per motius relacionats amb la pandèmia, no podran accedir als centres educatius on a partir d'aquest dimecres, 15 de desembre, es durà a terme la vacunació contra la covid-19 en menors. Només un mitjà de comunicació en modalitat de 'pool' -distribuint les imatges a la resta- podrà accedir.

"Aquesta decisió de restringir el dret a la informació i la llibertat de premsa sobre un tema de màxima actualitat i interés públic, per desgràcia, no sorprèn, ja que plou sobre mullat. Durant tota la pandèmia, tant la Conselleria d'Educació com la de Sanitat han restringit en moltes ocasions l'accés d'informadors gràfics i periodistes a centres educatius, hospitals i residències en moments de màxim interés informatiu quan en la resta de l'estat sí que es permetia aquest accés", lamenta el col·lectiu professional en un comunicat.

Així, el territori valencià "ha patit un greu atac a la pluralitat informativa que ha privat a la ciutadania valenciana d'imatges que en altres territoris sí que s'han publicat", recalquen.

Amb la situació epidemiològica actual i amb el procés de vacunació avançat, la decisió de restringir l'accés als periodistes i fotoperiodistes "no està justificada" per a la Unió.

"La mordassa informativa, al·legant motius relacionats amb la pandèmia i per a evitar aglomeracions, contrasta amb altres moments de màxim interés informatiu com l'inici de la vacunació massiva. Aleshores, amb dades de contagis més elevades i amb bona part de la població sense immunitzar, la Generalitat va convocar als mitjans de comunicació sense cap tipus de restriccions d'accés", argumenten.

COBERTURA GRÀFICA PER TORNS

En aquest cas, des de la Unió de Periodistes es proposa la possibilitat d'organitzar una cobertura gràfica per torns, "garantint el respecte a la privacitat dels menors".

L'entitat denuncia un fet que qualifica de "nou intent de control de la informació patit pels periodistes i informadors gràfics i demanem a les conselleries d'Educació i Sanitat" i reclama la reconsideració d'aquesta decisió, "que afecta greument a les valencianes i valencians en el seu dret a la informació".