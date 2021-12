El Consell recorda que el deute està vinculat a l'infrafinançament

El conseller d'Hisenda, Vicent Soler, ha remarcat aquest dimarts que l'elevat nivell de deute de la Comunitat està "directament vinculat en més d'un 46% a l'infrafinançament autonòmic" i, per tant, "no és responsabilitat dels valencians".

Així ha valorat les dades publicades pel Banc d'Espanya que conclouen que el deute públic valencià segueix creixent i se situa en el segon lloc més alt d'Espanya amb 52.301 milions, només per darrere de Catalunya.

Davant aquestes xifres, per a Soler, una vegada més queda demostrada la urgència d'abordar no només la reforma del sistema de finançament per a acabar amb la "discriminació" de la Comunitat, un procés que "ja ha començat a donar els seus passos inicials", sinó també al fet que s'aborde de forma paral·lela una solució al deute històric. Ha recordat que així ho va assenyalar la ministra d'Hisenda, la també socialista Mª Jesús Montero, en seu parlamentària.

"És evident que l'actual sistema ens perjudica i ens impedeix disposar dels recursos necessaris per a garantir una despesa per habitant en servicis fonamentals semblants als de la mitjana espanyola. Per tant, l'única alternativa possible és mantindre la despesa en Sanitat, Educació i Servicis Socials amb l'increment derivat de deute o optar per marginar a cinc milions de valencians", ha exposat en declaracions remeses als mitjans.

Soler ha insistit, com ja va traslladar la setmana passada, en què la Generalitat seguirà exigint un mecanisme transitori que permeta no seguir incrementant el nivell de deute en equiparar el finançament de la Comunitat a la mitjana de les comunitats autònomes.

Respecte a les possibles al·legacions a l''esquelet' per a reformar el finançament enviat pel Ministeri, ha recordat que la comissió d'experts que assessora al Consell analitza tècnicament el document per a "fer les propostes que més beneficien als valencians". S'ha mostrat convençut que abans de febrer es podran debatre i acordar amb tots els membres de la comissió mixta Consell-Corts perquè "partisquen de la unitat i el consens".

En xifres, el titular d'Hisenda ha puntualitzat que el deute s'ha mantingut constant respecte al PIB i ha lligat l'increment registrat en el tercer trimestre amb disposicions del FLA (fons de liquiditat autonòmica) ordinari, l''extra FLA' i el finançament de les liquidacions negatives del sistema de finançament.

A açò, segons ha apuntat, cal restar 270 milions d'amortitzacions anticipades per refinançament de FLA amb entitats financeres per a l'estalvi d'interessos i una reducció de 229 milions en les operacions de deute a curt termini de tresoreria i 'factoring'. En 2021 ha ressaltat que per aquest últim concepte ja s'aconseguit una reducció del deute de 565 milions d'euros.

En qualsevol cas, el conseller socialista ha remarcat que, del nivell de deute de la Comunitat al tancament del passat mes de desembre, 42.652 milions d'euros corresponen a l'etapa anterior del govern del PPCV.