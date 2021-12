"Patada al balón", "renuncia en diferido"... las críticas de la oposición a la marcha de Espadas de la Alcaldía

El anuncio sobre la renuncia de Juan Espadas a la Alcaldía de Sevilla el próximo 7 de enero no ha dejado indiferente a ningún miembro de la oposición, especialmente al bloque de la derecha, que ha criticado los tiempos y las formas que el socialista ha manejado para su salida de la Plaza Nueva.

Así, el candidato del PP a la Alcaldía, José Luis Sanz, ha calificado el anuncio de Juan Espadas como "una patada al balón según sus propios intereses personales" y de "auténtica falta de respeto". Y ha insistido en que la hoja de ruta planteada por el alcalde es "una auténtica falta de respeto a Sevilla, al Pleno y a los sevillanos, que cambie de fecha el pleno de diciembre, previsto para el próximo día 21, porque coincide con su toma de posesión en el Senado".

En este sentido, ha lamentado que "Espadas usa a su antojo a Sevilla y al Ayuntamiento sin importarle lo más mínimo los asuntos que se van a debatir en el Pleno", que "usa como escaparate de despedida", y, "por supuesto, sin preocuparle los problemas de la ciudad".

En este sentido, el candidato popular ha reiterado que "nunca un alcalde había perdido tanto el respeto hacía Sevilla y los sevillanos. Llevamos casi un año con un alcalde en funciones, más preocupado por sus intereses que por la ciudad y, además, deja hipotecada la ciudad con unos presupuestos secuestrados por la izquierda radical".

También desde las filas populares, el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, ha advertido que cuando Espadas "dice que se va y no se va es más difícil que llegue a construir una alternativa". Y, aunque ha aclarado que "no entramos como Gobierno, somos respetuosos con las decisiones personales y políticas", el también consejero de la Presidencia ha ironizado con que "llevamos meses escuchando que se va y ahora no es hasta enero".

"Renuncia en diferido"

En una línea similar se ha pronunciado el portavoz de Cs en el Ayuntamiento, Álvaro Pimentel, que ha calificado la marcha de Espadas después de Reyes como una "renuncia en diferido" y "la constatación de la telenovela de serie B inacabable en la que ha convertido su relevo", que "está siendo dirigida de forma perversa por Ferraz y Pedro Sánchez".

Pimentel ha lamentado que la ciudad "vaya a seguir sin rumbo hasta el mes de enero por culpa de una tramitación burocrática que era perfectamente previsible" y que "podía haberse iniciado hace unas semanas". Todo ello va a provocar, a su juicio, que "Sevilla siga paralizada por completo un mes más" y que "la inestabilidad política se apodere de nuestra ciudad".

También desde las filas de Vox han tildado de "marcha en diferido" el anuncio del socialista y han considerado que "Sevilla ha retrocedido más en términos políticos, sociales y económicos con Espadas que con la pandemia". Según la portavoz municipal de este grupo, Cristina Peláez, el "daño" que a su juicio ocasiona la salida del alcalde "no podrá revertirse en lo que queda de mandato, porque ahora queda por resolver la crisis interna generada por esta situación en el equipo de Gobierno, dividido y enfrentado entre ellos".

No ha querido, en cambio, entrar mucho en materia el portavoz de Adelante Sevilla, Daniel González Rojas (IU), quien este martes ha mantenido una reunión con el comité de empresa del Ayuntamiento para analizar las propuestas aprobadas en el Presupuesto de 2022. "Mientras otros siguen en sus intrigas palaciegas", ha dicho en referencia a la salida de Espadas, "en IU estamos dedicados a explicar el acuerdo", ha concluido.