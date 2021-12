José Sánchez, exnovio de Adelina Seres en 'La isla de las tentaciones', presenta a su nueva novia: "Revolucionaste mi vida"

La de José Sánchez y Adelina Seres fue una de las parejas más estables de la primera edición de La isla de las tentaciones, programa del que se fueron juntos como pareja bien avenida.

Sin embargo, avatares del destino, poco después rompieron su relación y ahora el guardia civil José Sánchez ha usado su cuenta de Instagram para presentar oficialmente a su nueva pareja y, de paso, para colmarla de halagos.

"Todos los miedos, las dudas, los nervios, las ganas, las ilusiones y los sueños. Has arrasado con todo, revolucionando mi vida con esa sonrisa que ilumina mis días", de decía el exparticipante del reality a su nueva chica, Gemma Pérez, una asesora nutricional e instagramer.

"Qué afortunado soy de que me hayas elegido, qué agradecido estoy por tener la oportunidad de elegirte", continuaba diciendo Sánchez en el texto que acompañaba a una imagen en al que aparece besando a su nuevo amor y paseando por románticos rincones de Venecia.

"Me ha costado, pero ahora lo entiendo. Todo lo que he hecho, vivido, escrito o sentido me ha llevado hasta a ti porque tú eres quien le da explicación a todo. Gracias por existir, por aparecer y por quedarte. Te amo", insistía el guardia civil, muy dado a escribir frases poéticas en sus redes sociales.

Por su parte, Adelina Seres encontró también el amor tras La isla de las tentaciones con el bombero madrileño Edu Neiro.