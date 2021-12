La cantante Rosa López y Antonio Jiménez darán las campanadas para Trece y desde Granada

La cantante Rosa López será la gran estrella de las campanadas en la cadena Trece estas navidades, junto a Antonio Jiménez, presentador de El Cascabel.

Así lo anunciaba la propia Rosa López mientras presentaba su nueva canción en el programa Código Samboal, presentado por Ana Samboal.

"Yo me veo con 40 años, con muchas ganas de pasarlo bien, de tener muchas cosas que contar. Hoy estoy eufórica", decía la cantante antes de dar la gran noticia.

"Este año, la Nochevieja de Rosa López va a tener algo muy especial. Te voy a dejar que lo cuentes tú. Cuéntaselo a nuestros espectadores", decía Ana Samboal.

"Familia, para mí esto es un sueño. Un sueño que voy a cumplir por primera vez en mi vida. Que es estar hasta con mi padre, como digo yo, aunque esté en otro lugar, porque vamos a estar todo juntos y los vamos a hacer a través de TRECE, en Nochevieja, para despedir el año junto a Antonio", anunciaba Rosa López.

La cantante ganadora de Operación Triunfo 1 y el presentador conectarán en directo con los espectadores del canal a las 23.30 horas y retransmitirán las campanadas desde Granada, capital de la tierra natal de Rosa López.

"¡Desde Granada! ¡No le puedo pedir más a la vida!", recalcaba la cantante emocionada por hacerlo con las campanadas del reloj del Ayuntamiento de Granada.

"Todavía no he ensayado nada, lo único que conocí a Antonio en carne y hueso", desvelaba la cantante sobre los preparativos. "Espero no pifiarla y no decir 'me he equivocado, ole", decía Rosa López entre risas.

"¿Hago un Cristina Pedroche?", decía la cantante bromeando sobre si revelar o no cómo va a ser su vestido.