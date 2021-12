Arranca la segona edició del Bo Viatge Comunitat Valenciana amb ajudes del 60% per a estades de més de cinc dies

Així ho ha anunciat el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, després de reunir-se, juntament amb el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, amb la comissió de seguiment del programa, en la qual s'ha realitzat un balanç òptim de l'edició 2020-21, que ha beneficiat unes 120.000 persones.

Aquest bo incorpora la possibilitat de triar entre modalitats de viatge. En concret, tal com ha explicat el president, es contemplen ajudes del 50% i fins a un màxim de 400 euros per a estades d'entre dos i quatre nits i del 60% i fins a un màxim de 600 euros per a estades de cinc o més nits.

Les noves ajudes per trams, amb les quals s'espera ampliar el nombre de persones beneficiàries, compten amb un pressupost inicial de 15 milions d'euros, que se sumen als 17 milions de 2020-21, edició de la qual s'han beneficiat unes 120.000 persones, amb 40.000 reserves i 1.539 empreses turístiques adherides.

Puig ha subratllat que l'avaluació de la marxa del programa, en la qual s'ha aconseguit agilitzar l'abonament de les subvencions, "és, sens dubte, positiva", i suposa un "estímul" per a la recuperació del sector i la desestacionalització turística "que cal mantindre".

Ha incidit que el sector turístic està afrontant la pandèmia amb una "fortalesa enorme" i amb "capacitat de resiliència", malgrat les dificultats també "enormes" que provoca la crisi sanitària. En aquest sentit, ha remarcat que el turisme a la Comunitat Valenciana és "segur" i ha animat la ciutadania a participar en un programa que ajudarà no solament a la recuperació econòmica, sinó també a la recuperació emocional.

El responsable del Consell ha explicat que la nova edició contempla incentius interessants per a propiciar una demanda turística desestacionalitzada i que busca "sumar sinergies positives" en un sector clau per a l'economia de la Comunitat Valenciana. En aquest sentit, ha subratllat que la nova edició prevaldrà la modalitat de viatge de llarga estada per a propiciar desplaçaments que vagen més enllà del cap de setmana.

CARACTERÍSTIQUES DE LA SEGONA EDICIÓ

Les persones interessades a sol·licitar el bo podran fer-ho des de les 10.00 hores del 20 de desembre de 2021 i durant tota la vigència del programa, que finalitza al desembre de 2022.

Podran ser beneficiàries les persones físiques majors d'edat que estiguen al corrent de les seues obligacions tributàries, que estiguen empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana, que sol·liciten la inscripció en el programa dins del període comprès per a açò i que formalitzen la seua reserva de servicis turístics dins del termini de 10 dies naturals a partir de l'endemà al de la posada a la seua disposició d'un bo viatge.

Cada persona física únicament podrà ser beneficiària d'una única ajuda dins del període de vigència del programa, la qual cosa afavorirà que un major nombre de ciutadans puguen accedir a la iniciativa.

Així mateix, la inscripció en el programa es realitzarà de forma exclusivament telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat, a través del procediment creat a aquest efecte. Per a açò, s'han de realitzar dos tràmits. El primer d'ells és una sol·licitud de cita prèvia per a realitzar la inscripció -aquest pas no requereix firma electrònica- i el segon consisteix en la realització de la inscripció, per a la qual sí es requereix certificat i firma electrònics.

Si el segon tràmit es realitza dins de l'interval de temps assignat, el sistema tornarà la data de realització de la inscripció al moment en què es va completar el primer tràmit.

Aquesta millora respecte a l'edició 2020-2021 permetrà gestionar amb major rapidesa i garanties el procés de participació de la ciutadania valenciana en el bo viatge 2022 i, amb açò, l'emissió de bons des del primer moment, ja que es dóna l'avantatge a la persona inscrita de consultar directament el seu lloc en el torn d'espera, la qual cosa ofereix més garanties, més agilitat i més transparència per a persones usuàries i empreses turístiques adherides.

D'altra banda, l'adhesió d'allotjaments turístics i agències de viatge al programa 2022 també podrà realitzar-se des del 20 de desembre de 2021 i fins al final de la vigència del programa, al desembre del pròxim any.

En concret, els servicis turístics objecte d'ajudes es prestaran dins d'algun dels següents dos períodes: des del dia 17 de gener de 2022 fins al 31 de maig de 2022 i des del 19 de setembre de 2022 el 23 de desembre de 2022.

Les diputacions provincials podran participar a través dels seus pressupostos anuals o dels pressupostos dels organismes públics dependents d'elles. Les aportacions addicionals serà articulades mitjançant els corresponents convenis de col·laboració amb Turisme o amb acords d'adhesió.

Puig, preguntat per si s'han solucionat les disfuncions que es van presentar en la primera edició respecte a un col·lapse en el web a l'hora de reserves, ha indicat que el model de funcionament "ha sigut molt positiu" i pot ser que hi haja hagut algun determinat col·lapse en algun moment, "però no hi haurà problema". "Esperem atendre la immensa majoria de les persones", ha postil·lat.