El PP exigeix a Marzà que desistisca del cens d'entitats valencianistes mentre PSPV i Compromís el defenen

En roda de premsa després de la junta de síndics, Catalá ha anunciat que el seu partit presenta al·legacions al projecte d'ordre en considerar que el cens pretén excloure entitats que no segueixen la normativa lingüística de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

"Institucions centenàries com Lo Rat Penat o la Real Acadèmia de Cultura Valenciana seran apartades de qualsevol opció de foment de valencià, així com de deduccions fiscals o possibles ajudes", ha denunciat, el que veu com a una transgressió de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia.

És més, Catalá ha tornat a acusar el govern valencià (PSPV-Compromís-Unides Podem) de no posar "ni una objecció a les entitats que promouen els 'països catalans'". "El Botànic, amb la batuta de Compromís, rega amb més de set milions a entitats catalanistes mentre asfixia en busca de la seua desaparició les organitzacions que defenen el valencià, la Comunitat i la Senyera", ha abundat.

En l'escrit d'al·legacions, el PP adverteix que aquesta ordre pot afectar drets constitucionals com l'article 14 (Els espanyols són iguals davant la llei sense discriminació), el 16 sobre la llibertat ideològica, el 20 sobre la llibertat de pensament i expressió i els 22 (dret a associació) i 27 (educació i llibertat d'ensenyament).

Per tant, al seu parer, el tripartit crea aquest cens "ad hoc" per a denegar ajudes, donacions i subvencions a entitats de les quals "no es pot negar la seua tasca en la difusió de la cultura i la llengua valencianes". I ha advertit que el projecte de Marzà (Compromís) és un "perillós precedent" i demostra "un favoritisme ja no dissimulat", a més de "protegir legalment la censura".

"Ja hem frenat en els tribunals il·legalitats sentenciades com l'Oficina de Drets Lingüístics de la Generalitat", ha defès la 'popular' contra el que considera una "ofensiva catalanista" i un "'procés' català a la Comunitat finançat amb diners dels valencians".

Per part del Botànic, el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha emmarcat el nou cens en la "regulació del model lingüístic" i ha recordat al PP que quan va aprovar l'Estatut "va dir que el regulador era l'AVL". "Qualsevol entitat que es bote eixes regles, no pot rebre una subvenció", ha recalcat.

També el portaveu socialista, Manolo Mata, ha afirmat que "està bé que hi haja un cens si la Conselleria considera que ha d'ordenar les entitats que es dediquen a difondre el valencià" i ha acusat els 'populars' d'estar "en un túnel del temps i tornant als anys 80" amb aquestes crítiques.