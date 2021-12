Joaquín Prat regresa a 'El programa de Ana Rosa' con nuevo 'look' tras haber superado el coronavirus

El pasado 2 de diciembre, el Club Social de El programa de Ana Rosa sorprendía a los espectadores con la ausencia de su conductor habitual, Joaquín Prat. Durante varios días, se especuló acerca de las causas de que el presentador no apareciera en pantalla, pues también se ausentó de su cita en Cuatro al día.

Días después, Prat confirmó que no podía asistir a sus citas televisivas por haberse contagiado de coronavirus y que, poco a poco, iba recuperándose y encontrándose algo mejor.

En la mañana de este martes, y tras doce días de cuarentena, el periodista se ha reincorporado a sus labores en el programa matinal de Telecinco, y también lo hará esta tarde en su espacio en Cuatro. Con su mejor sonrisa, el presentador ha confirmado que ha superado la enfermedad y que ha ganado la batalla al virus.

En la sección rosa del matinal, sus compañeros le han brindado una cálida bienvenida y Joaquín Prat ha agradecido a Patricia Pardo su labor durante los días que él no ha podido acudir a plató. En su vuelta a las pantallas, el presentador ha mostrado un nuevo look, con perilla, que no ha pasado desapercibido.