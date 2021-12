El deute públic valencià segueix creixent i se situa el segon més alt d'Espanya amb 52.000 milions

A nivell nacional, el deute del conjunt de les administracions públiques va pujar en el tercer trimestre fins al màxim històric de 1,432 bilions d'euros, situant-se en el 122,1 per cent del PIB, per la qual cosa va augmentar en termes relatius un 0,5 per cent respecte al trimestre anterior.

En taxa interanual es va incrementar un 9,5 per cent respecte al mateix trimestre de l'any passat, amb 124.024 milions més, com a conseqüència de la crisi de la Covid-19, que ha elevat els gastos per a finançar les mesures de suport aprovades.

En concret, el deute de les comunitats autònomes va créixer un 3,4 per cent interanual, fins als 312.183 milions d'euros en el tercer trimestre, el que equival al 26,6 per cent del PIB, tres dècimes més que en 2020. A més, s'incrementa en 153 milions respecte al trimestre anterior.

Catalunya (82.936 milions d'euros), Comunitat Valenciana (52.301 milions), Andalusia (36.428 milions) i la Comunitat de Madrid (34.150 milions) continuen concentrant en el tercer trimestre dos terços de tot el deute en mans dels governs autonòmics, encara que també obeïx a una qüestió de població.

A continuació, figuren les comunitats de Castella-la Manxa (15.607 milions), Castella i Lleó (13.100 milions), País Basc (11.470 milions), Múrcia (11.284 milions), Galícia (11.259 milions) i Illes Balears (9.378 milions).

Tanquen la taula Aragó (8.966 milions), Canàries (6.315 milions), Extremadura (5.192 milions), Astúries (5.106 milions), Navarra (3.613 milions), Cantàbria (3.426 milions) i La Rioja (1.650 milions).

No obstant açò, en percentatge del PIB, la Comunitat Valenciana, amb un endeutament que suposa el 47,8 per cent, segueix encapçalant les regions més endeutades en relació a la seua riquesa, seguida de Castella-la Manxa, amb el 38,7 per cent; Catalunya, amb el 37,2 per cent, i la Regió de Múrcia, amb el 37 per cent.

MADRID MANTÉ DEUTE I BARCELONA LA REBAIXA

Per grandària d'ajuntaments, els de més de 300.000 habitants van acumular un deute de 4.772 milions d'euros fins a setembre, 31 milions menys que en el trimestre anterior.

En concret, Madrid, amb un deute de 1.710 milions d'euros, es troba al capdavant de les corporacions locals més endeutades, seguida de Barcelona, amb 829 milions, i Saragossa, amb 671 milions. Valladolid anota 101 milions d'euros, dos menys que el trimestre anterior però superior al del tercer trimestre de 2020 quan va arribar a un total de 93 milions d'euros.