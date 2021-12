Los fans de Hailey Bieber especulan con un posible embarazo tras una nota críptica de la modelo

A veces bastan unas palabras adscritas a una simple story de Instagram para que cerca de 40 millones de seguidores comiencen a especular sobre un posible embarazo. Máxime cuando todos los fans de la pareja, en este caso la formada por Hailey Baldwin y Justin Bieber, están deseosos de que por fin den el anuncio de que están esperando su primer hijo.

Desde que el año pasado la modelo de 25 años visitara una consulta médica sin motivo aparente multitud de followers sacan a colación el tema de la maternidad con cada detalle de su vida. Como se demostró cuando viajaron a Miami y un traje de baño amarillo que abultaba un poco el vientre de Hailey dio pie a mil rumores sobre un futuro bebé. Tuvieron que salir a decir, como más tarde ocurrió con un comentario de Bieber, que por ahora solo son "papá y mamá" de sus mascotas.

Pero como decíamos, cualquier movimiento o palabra de la pareja es susceptible de ser considerado un aviso de embarazo. Así ha ocurrido con una historia para su Instagram que la esposa del cantante canadiense ha colgado y en la que aparece un cartel en el que se puede leer: "Está bien desaparecer hasta que te sientas como tú misma de nuevo".

En teoría, solo es un mensaje de reconocimiento personal, pero para muchos fans es el clásico momento de muchas celebrities de no querer aparecer ante ninguna cámara para que no se les vea cómo la tripa se les va llenando de una nueva vida, así como han rescatado unas antiguas palabras de Hailey en las que decía que ella, aunque por entonces no pensaba en ello, sabrá que cuando sea madre se sentirá realizada nuevamente, aunque no haga falta ser madre para sentirse una mujer válida.