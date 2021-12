Ayuso afirma que no irá a la "prohibida" cena del PP de la Asamblea: "Donde manda patrón, no manda marinero"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este jueves que no acudirá a la cena navideña del PP de la Asamblea, prevista para hoy, porque está "prohibida". "Donde manda patrón, no manda marinero", ha señalado la mandataria, aunque ha remarcado que no hay motivos para cancelaciones o prohibiciones.

Así se ha manifestado Ayuso ante las preguntas de los periodistas en Pozuelo de Alarcón, tras inaugurar la nueva conexión entre las carreteras autonómicas M-503 y M-513, donde ha sostenido que ella es "una afiliada de base más y disciplinada" y que va a cumplir las normas que se establezcan.

A pesar de estas declaraciones, ha querido dejar claro que no le quitan las cenas a ella, sino que se las quitan "a los afiliados". "Lo único que puedo hacer es respetarlo, pero desde luego quiero que quede claro que esto va en la dirección contraria a la política sanitaria que hemos defendido en la Comunidad, que es todo un éxito y que así lo están reconociendo internacionalmente", ha indicado.

En esta línea, la líder regional ha subrayado que la política sanitaria de la Comunidad es "reconocida y conocida por todos" y ha destacado en que ha dado "grandes beneficios" y que todos los ciudadanos han reconocido que gracias a ella han podido "combatir la pandemia".

"Ya hemos gestionado muchas olas, hemos estado al frente de la pandemia durante dos años y hemos demostrado que en Madrid sabemos lo que hacemos. Por tanto, no es la política de la cancelación la que hemos defendido. Jamás ha sido así", ha añadido.

Críticas al PP por no permitir las cenas navideñas

La presidenta de la Comunidad de Madrid ya criticó públicamente este lunes que el PP no permita la celebración de cenas navideñas, pues, según dijo, "no hay motivos sanitarios (por el coronavirus) para estas cancelaciones", ya que la situación de la región "sigue siendo de total normalidad".

"Con todo, quiero decir que la situación en la Comunidad de Madrid sigue siendo de total normalidad. Lo que queremos es que todos los ciudadanos sigan con una vida normal. No hay motivos para estar cancelando de manera masiva, como estamos viendo, cenas, comidas, celebraciones... que están nuevamente generando caos y sobre todo señalando siempre a los mismos, a la hostelería y a la restauración", recalcó.