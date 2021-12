Vivenda concedeix quasi quatre milions d'euros per a reforma de banys, cuines i millora de l'accessibilitat

La Generatitat, a través de la Direcció general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, convoca anualment les ajudes que, en aquesta edició, han rebut 1.569 sol·licituds, de les quals 1.399 compleixen tots els requisits establits en les bases, mentre que altres 170 han sigut denegades per no complir-los.

A aquestes ajudes poden optar tant les obres ja finalitzades com aquelles actuacions no iniciades o no acabades que estiguen en projecte o que estiguen en curs en el moment de la sol·licitud, segons ha informat la Generalitat en un comunicat. Per províncies, la de València rebrà 2.868.422,73 euros, la de Castelló, 674.294,93 i la d'Alacant, 377.257,44 euros.

La secretària autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica, Laura Soto, ha destacat l'aposta "decidida" de la Generalitat pel Pla Renhata, els objectius del qual estan alineats amb Europa en tractar-se d'un pla que "arreplega l'esperit Botànic i que ha permès que en els últims cinc anys més de 3.500 llars s'hagen beneficiat".

Concretament, en 2021 s'han beneficiat 1.400 persones. Soto ha recordat que es tracta d'unes ajudes que "provenen íntegrament de fons de la Generalitat".

CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

La convocatòria de 2021 ha inclòs, com ja es va incorporar en 2020, criteris de sostenibilitat. Segons ha explicat el director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, Alberto Rubio, aquests criteris "han puntuat en la baremació per a poder optar a major quantitat de subvenció, la qual cosa permet aconseguir fins al 50% del pressupost elegible".

Alberto Rubio ha indicat que, entre les actuacions que es contemplen en el Pla Renhata, està l'ús de fusta, tant per a portes com a mobles, que provinga de gestió forestal sostenible amb certificació PEFC o FSC, que són dos principals Sistemes de Certificació Forestal reconeguts a nivell mundial.