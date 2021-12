Billie Eilish revela su mala experiencia con la Covid: "Creo que si no me hubieran vacunado, habría muerto"

Entre sus últimas apariciones en público, Billie Eilish ha compartido su mala experiencia cuando pasó dos meses de verano luchando por sobrevivir al Covid. La cantante, que acudía como invitada al último episodio de Howard Stern, ya antes había sido tajante sobre la obligatoriedad de vacunarse y la necesidad de ser responsables con la sociedad y cumplir con las dosis requeridas.

“La vacuna, amigo. Demonios, maldita sea. De verdad os insto a que, si aún no estáis vacunado, lo hagáis", comentaba en Vanity Fair, donde añadía que no se trataba solo de la persona que se vacuna sino de los cercanos a esta: “Es para todos los que te rodean. Cuida a las personas que te rodean".

Ahora, Billie Eilish ha confirmado que tuvo Covid-19 en agosto y dijo que estaba segura de que "habría muerto" si no hubiera sido vacunada. Apareciendo en el programa de radio estadounidense de Howard Stern el lunes, Eilish dijo: "La vacuna es jodidamente asombrosa y también salvó a Finneas de contraerlo, salvó a mis padres de contraerlo, salvó a mis amigos de tenerlo".

"No morí, y no iba a morir, pero eso no quita lo miserable que era. Fue terrible. Todavía tengo efectos secundarios, estuve enferma durante casi dos meses", concretó la cantante y compositora de Happier than ever.

Nominada recientemente a siete categorías en los premios Grammy 2022, Eilish tiene clara que su recuperación se debe a la vacuna: "Quiero que quede claro que es por la vacuna que estoy bien. Creo que si no me hubieran vacunado, habría muerto, porque estaba mal".

"Cuando digo que estuvo mal, lo que quiero decir es que se sintió horrible. Pero realmente, en el esquema de Covid, no estuvo mal. ¿Sabes a lo que me refiero? Cuando estás enfermo, te sientes jodidamente horrible", aclaraba. Y esto es algo en lo que muchos fans le han respaldado. "El hecho de que ella tuviera asma antes de la Covid no ayudaría a su caso, me alegro de que ahora esté bien", comentaba un usuario por redes.

Ya recuperada y en pleno apogeo de su éxito, la artista cumplirá 20 años el 18 de diciembre. Además, ultima los preparativos para sus actuaciones del próximo junio de 2022, cuando se convertirá en la artista solista más joven del festival de Glastonbury, espectáculo que concluirá su gira por el Reino Unido e Irlanda en apoyo de Happier Than Ever.