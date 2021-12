Cvirus.- Puig valora la presència de familiars en la vacunació infantil com a "acompanyament psicològic" als xiquets

El cap del Consell s'ha pronunciat així durant la presentació d'una nova campanya del Bo Viatge, a preguntes dels mitjans després de l'acord aconseguit per a permetre que, de forma puntual, un membre de la família acompanye cada xiquet o xiqueta en el moment de la vacunació contra la covid en els centres educatius per tal de "facilitar" el procés d'immunització i atendre l'acompanyament emocional dels menors entre 5 i 11 anys.

Puig ha recordat que la primera fase de la vacunació infantil s'inicia demà amb al voltant de 150.000 alumnes d'Educació Especial i els de 11 a 9 anys. S'espera que tots ells estiguen vacunats abans de les vacances de Nadal.

L'objectiu, ha remarcat Puig, és que els pares accedisquen a la vacunació i, en aquest sentit "s'ha atès una qüestió que havien plantejat les AMPA" i que al govern valencià li sembla "lògica".

El president ha subratllat que la garantia de la vacunació "està clara", ja que hi ha una confiança plena en els servicis sanitaris que han demostrat "una professionalitat enorme". "Però hi ha un acompanyament psicològic i les famílies estan para això: per a acompanyar els xiquets i les xiquetes en moments especials. És un bon acord i, per descomptat, el recolzem", ha asseverat.