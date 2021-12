Las redes apuntan a Maria Giovanna Adamo como la nueva novia de Can Yaman

La historia amorosa de Can Yaman y Diletta Leotta tuvo un abrupto final: tras la pedida de mano de él apenas unos meses después de conocerse, este mismo verano el actor turco y la periodista italiana tomaban caminos separados. Seguían diciendo que estaban enamorados pero que lo suyo ya no podía ser. Y parece ser que que el primero en pasar página ha sido el intérprete de 32 años, pues las redes ya le adjudican, no sin pruebas, una nueva pareja: Maria Giovanna Adamo.

Después de varias pesquisas de los seguidores del actor de Erkenci Kuş (Pájaro soñador), como que aún viajaba solo a Italia a pesar de que ya no estaba saliendo con la presentadora de televisión e incluso cuando no tenía rodaje, ahora se ha dado a conocer el nombre de la joven por la que Can Yaman vuelve a creer en el amor con esta modelo napolitana de 25 años.

Así lo asegura, además, la revista italiana Chi, la misma que en su momento fue la primera en publicar el romance de Yaman con Leotta. Por lo visto, el intérprete y la joven Adamo, mucho más desconocida que su predecesora en el corazón del actor, se conocieron en el rodaje de Viola come il mare, la serie que Yaman está rodando en la actualidad en el país transalpino.

Como evidencias de dicho romance se utilizan dos: primeramente, un vídeo de la propia Adamo sobre sus días de rodaje y de viaje por Italia, en el que, aunque de pasada, sí que se puede ver a Can Yaman. Esto ha hecho que la idea que más circule es que deliberadamente ella ha intentado que no salga el actor.

Pero la segunda ha conseguido incluso que el mencionado diario firme que Adamo ya conoce no solo al círculo íntimo de Yaman, sino también a su familia. Esto se debe a que el padre del actor turco publicó en Instagram todo un álbum de fotos por el cumpleaños de su hijo, el pasado 8 de noviembre, en las que aparece Can Yaman acompañado de gente muy querida para él... y la modelo está entre esas personas.

Esa es, por ahora, la primera y única instantánea que se tiene de ambos. Entre otras cosas porque ninguno de los dos ni sus representantes han querido confirmar nada y porque, viendo la que se le venía encima, Maria Giovanna Adamo ha considerado necesario hacer privado su Instagram a pesar de que ya contaba con 11.000 seguidores.