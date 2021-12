Estas son las campañas españolas más exitosas de YouTube: ¿te esperabas alguna?

El pasado mes de octubre se celebró la primera edición de los Premios Youtube Works, un certamen que puso en valor el trabajo que muchas marcas hicieron durante el año 2020, pese a la complicada situación mundial. Las firmas continuaron contando historias para impactar al consumidor de forma eficaz, es decir, lograr que este se viera influido por sus campañas y tuviera en cuenta la marca a la hora de comprar.

De estos galardones, además de la certeza de que los clientes y las marcas lograron hacer historias inolvidables juntos, se pueden deducir múltiples estrategias para aplicar a nuestras campañas de márquetin. La división Insights de Kantar España, como expertos en el área de Creatividad y efectividad, ha analizado las campañas finalistas y ganadoras para extraer los aprendizajes que toda campaña de éxito debería tener.

El ejemplo del spot ‘Hola, Bimba y Lola’, de la firma Bimba y Lola es uno de los destacados, puesto que emplea la estrategia de contar historias para llegar al público. Pero no es la única destacada de los premios. Si quieres descubrir las campañas que triunfan en Youtube así como las estrategias que han seguido para lograrlo, echa un vistazo a este artículo de Think with Google.

Lee aquí el artículo completo de Think with Google.