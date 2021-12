La única condición que pone Alejandro Sanz en las fiestas en su casa a las que van Ayuso, Almeida... y "mucha gente"

Alejandro Sanz acudió este lunes El hormiguero para presentar su último disco, Sanz, un álbum cocinado durante la pandemia y que, según el artista, es uno de los más personales de su carrera.

En la charla con Pablo Motos hubo tiempo para todo, incluso para reconocer que le hace trampas a sus hijos jugando al Monopoly. "He jugado un par de veces contra los niños, lo que pasa es que les hice trampas", desveló el cantautor madrileño. Y añadió: "Me salté una casilla y por la noche lo pasé fatal, me arrepentí mucho".

"Me han hablado de las fiestas de tu casa, incluso de una a la que fueron Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida", le preguntó también el presentador a su invitado.

"Por mi casa pasa mucha gente, aunque tú no has venido, Pablo", afirmó el cantante. Sanz explicó que a su hogar va "mucha gente y la única condición que les pongo es que no se hable de política, es una condición libre de humos".

Canta Alejandro Sanz en su último disco, llamado Sanz, una celebración de 30 años de éxitos, que él no cree en el azar, solo en el "valor de atreverse". Y eso ha hecho, lanzando un nuevo álbum que salió a la venta el pasado viernes.

Sanz es el decimonoveno trabajo del cantante y en este disco construye una obra "que sorprende por su consistencia, pero también por su dinamismo y variedad de registros", según la discográfica, Universal Music.