Carlos Sobera, sorprendido con la petición de una comensal de 'First dates': "¡Esto no lo había oído nunca!"

Los comensales de First dates no dejan de sorprender a Carlos Sobera día a día en el restaurante de Cuatro. Y eso fue lo que hizo este lunes Renata al explicarle al presentador sus preferencias con los chicos.

"¿Físicamente le pides algo a tu chico o te da exactamente igual?", le preguntó Sobera a la argentina. "Si viste con chándal mejor porque yo siempre voy así vestida", afirmó la joven.

Al escucharla, el presentador exclamó: "¡Esto no lo había oído yo nunca!". Renata le explicó que "si viene con chándal a mí me da igual. Mi vida es el deporte y hago powerlifting - de pesas con máxima potencia-".

Renata, en ‘First dates’. MEDIASET

Su cita fue Fran, otro amante del deporte: "Me dedico al entrenamiento personal, trabajo en un gimnasio y a domicilio con los clientes. Mi objetivo de cara a un futuro es gestionar mi negocio desde cualquier parte del mundo", aseguró el marbellí.

Renata se quedó sorprendida al ver que su cita le pedía a Matías Roure, el barman del local, un daiquiri de fresa sin alcohol: "He pensado que ese chico es de First dates total, es perfecto para venir al programa", señaló la joven entre risas.

Durante la velada, el deporte centralizó la conversación entre ambos, ya fuera como estilo de vida o como condición que le pedían a las personas que querían conocer como pareja.

Fran y Renata, en ‘First dates’. MEDIASET

Pese a las sonrisas y el beso en el fotomatón, Renata comentó que "Fran no me atrae físicamente porque es más delgado de lo que me gustan los chicos normalmente y que es rubio, los prefiero más morenos".

Al final, la argentina no quiso volver a quedar con Fran porque "vive en Marbella, es de relaciones cerradas y físicamente es atractivo, pero no termina de atraer sexualmente". El entrenador personal tampoco quiso tener una segunda cita: "En general es una chica afín a mí, sin embargo, ha faltado algo".