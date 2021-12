Sandra Sabatés le adelanta a Wyoming en 'El intermedio' el regalo que le hará estas navidades

Tras su clásico monólogo inicial en El intermedio, Wyoming se dirigió a su sitio en la mesa junto a Sandra Sabatés, que le saludó: "Buenas noches, ¿cómo estás? Feliz lunes". El madrileño le contestó: "Estoy muy bien".

"Despistado pensando que, con tanta pandemia y el aumento de contagios, a ver si van a cerrar las fronteras y no puede venir Papá Noel...", afirmó el presentador, para sorpresa de su compañera.

Sabatés le contestó que "no creo que tuviera previsto pasar por tu casa, también te lo digo". Wyoming afirmó entristecido: "Otro año que me quedo sin la pelota y el molinillo de café".

Sandra Sabatés y Wyoming, en 'El intermedio'. ATRESMEDIA

La copresentadora, entre risas, le respondió: "No te preocupes, yo te regalo unos tirantes, que vaya tela naranjito... -refiriéndose a los naranjas que llevaba puestos este lunes Wyoming-", adelantándole al madrileño el detalle que le iba a hacer estas navidades.

"Estos son para que no me atropellen y no me confundan con la chica de la curva", aseguró el presentador antes de que su compañera le contestara con un "déjalo, vamos a empezar" y diera comienzo al programa del día.