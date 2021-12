Rifirrafe entre Rajoy y Rufián, que le entrega la sentencia de la caja B del PP: "Como no la tiene, se la voy a dar"

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha tenido varios momentos de tensión con el expresidente del gobierno Mariano Rajoy durante la comisión de investigación del Congreso sobre la Operación ‘Kitchen’.

Rufián ha comenzado preguntando a Rajoy si "sigue sosteniendo que no existe ninguna sentencia que declare la caja B del PP". "¿Sí o no?", le ha insistido.

Rajoy le ha contestado diciendo que "usted ha estado en cuatro comisiones de investigación del PP" porque no ha querido que hubiese comisiones de "otros muchos temas como la gestión de la pandemia".

En ese momento, el grupo popular ha increpado a Rufián, que ha contestado que "están muy fastidiados para recurrir a esto". "No me puede decir que miento, yo no miento y por eso el que miente es usted", le ha espetado Rajoy a Rufián.

En un momento, el diputado de ERC se ha levantado de su asiento para entregarle el preámbulo de la sentencia de la caja B del PP. "Como no la tiene, se la voy a dar".

A todo esto, Rajoy le ha contestado que "a la salida le voy a dar este libro", sujetando un ejemplar de su reciente libro "Política para adultos".