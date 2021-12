Junta dice que la nueva Ley del Suelo dará respuesta a aspiraciones de desarrollo y crecimiento del Guadalhorce

Navarro ha presidido una reunión en este sentido con los alcaldes de la zona en el Ayuntamiento de Pizarra, junto a su alcalde, Félix Lozano, y con la participación de la delegada territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Carmen Casero, y la jefa del servicio de Urbanismo de la Junta en Málaga, Mari Carmen Moreno, que han atendido las dudas de los regidores.

La Lista "es la ley de la legislatura, la reforma más importante que pueda haber llevado a cabo un Gobierno de la Junta de Andalucía en su propio territorio", ha asegurado Navarro, quien ha destacado la simplificación de los procedimientos y la reducción de plazos en la tramitación de los planeamientos.

"Cuando el Gobierno del cambio llega en 2019, había 79 municipios en Málaga cuyos planeamientos no estaban adaptados a normativa después de años de vigencia de la LOUA", ha señalado Navarro, quien ha dicho que de la Comarca del Guadalhorce, "sólo Pizarra tiene su planeamiento en orden, ya que el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Guaro, que también estaba adaptado a la antigua ley, ha sido suspendido cautelarmente".

Están parcialmente adaptados a la LOUA los de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Alozaina, Cártama, Casarabonela, Coín y Monda. No están adaptados los planes generales de Almogía y Álora, éste último junto al de Carratraca y Casarabonela están en tramitación conforme a la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Carratraca actualmente no dispone de instrumento de planeamiento general.

"La Lista será un beneficio, sin duda, para esta comarca, espacio de crecimiento natural y de dinamismo social y económico que emana de la capital de la provincia", ha asegurado la delegada, quien ha señalado la existencia de lugares "emblemáticos" especialmente protegidos en este territorio, como las puertas del Parque Nacional Sierra de las Nieves, el río Guadalhorce y el entorno del Caminito del Rey y las presas del Guadalhorce.

Estos espacios, ha dicho, "condicionan este territorio y tendrán respuesta en la Lista para que los ayuntamientos, lejos de ver un freno en estas cuestiones, lo vean como una oportunidad de desarrollo, progreso y dinamismo para todo el Valle del Guadalhorce".

INSTRUMENTO CONTRA LA DESPOBLACIÓN

Navarro ha asegurado que la Lista, considerada por el Gobierno andaluz como su principal instrumento para luchar contra la despoblación, "va a significar un antes y un después para el despegue, para el progreso y el desarrollo de toda Andalucía, porque ofrece posibilidades infinitas para los municipios que quieran seguir creciendo con nuevas posibilidades de empleo y riqueza".

La nueva Ley del Suelo "simplifica al máximo", resolviendo a los ayuntamientos "la inseguridad jurídica que les provocaba la anterior normativa y que les conllevaba la tramitación eterna de sus planeamientos urbanísticos". Con esta ley, ha continuado, "se cierran 16 años de idas y venidas de una normativa anterior, que se ha modificado hasta en once ocasiones y que no resultaba eficaz porque no se adaptaba a la realidad que tiene el territorio andaluz y, principalmente, la provincia de Málaga".

Con la nueva norma se diferencia entre suelo urbano y rústico, y permite la construcción en este último siempre que no afecte a una zona protegida o sea compatible con su régimen de protección.

Se permiten viviendas en suelo rústico vinculadas a otros usos además de los agropecuarios, que pueden ser turísticos o cualquier actividad económica que dinamicen las zonas no especialmente protegidas que requieran de preservación, pero que no impidan el desarrollo normal de los usos agrarios y el desarrollo sostenible.

Además, se autorizará la construcción de viviendas aisladas unifamiliares cuando no se induzca a la creación de nuevos asentamientos. Los límites y condicionantes se recogerán en los reglamentos que ya se están desarrollando y el espacio protegido será intocable.

Para garantizar esto, además, la Junta creará un cuerpo de subinspectores con el fin de velar por la disciplina urbanística y se descarga en parte así a los ayuntamientos de esa responsabilidad, ya que la mayoría no tiene medios humanos ni recursos materiales, ha explicado la delegada.

Navarro ha destacado también que los 103 municipios de la provincia podrán tener al día su planeamiento en dos años de media, gracias a la Lista, ya que agiliza los trámites y simplifica los procesos, frente a la media de diez años que se tardaba antes.

La delegada del Gobierno andaluz ha recordado que el planeamiento urbanístico es "el instrumento es lo más importante para un ayuntamiento a la hora de planificar inversiones, la creación y asentamiento de empresas, puestos de trabajo y fijar población, y ahora podrán tenerlo en dos años".

Actualmente, hay 25 municipios que tienen un PGOU conforme a la LOUA -cuatro de ellos anulados-; el resto tiene distintas figuras de planeamiento que se aprobaron antes de la LOUA: once con PGOU, 36 con Normas Subsidiarias Municipales (NSM) y cinco con Delimitación de Suelo Urbano (DSU), estando en trámite 16 DSU.

Los 25 municipios que han aprobado sus PGOU conforme a la LOUA representan el 24,3% del total, y hay 71 municipios que están en proceso de tramitación de sus respectivos PGOU.

La delegada de la Junta ha hecho hincapié precisamente en que cada municipio será abordado en función de sus características y número de habitantes. Y se establece un sistema dual para los de más de 10.000 habitantes, litorales o de la aglomeración urbana de Málaga que engloba "un plan general de ordenación municipal y los planes de ordenación urbana, más al detalle".

Para Navarro, con la LISTA "por fin los consistorios adquieren la mayoría de edad en cuanto a capacidad poder organizar su término municipal y la Junta establece unos usos superiores e infraestructuras de carácter más comarcal o provincial" a los que ajustarse.

La Junta, a través de la Consejería del ramo, ya trabaja en el desarrollo de los reglamentos y con todos los ayuntamientos que lo precisen para sacar adelante los planeamientos lo antes posible.Se ha ofrecido, no sólo ayuda técnica de la Delegación territorial, como hasta ahora, con la celebración de mesas técnicas y jurídicas, así como el refuerzo y la aportación de la Diputación provincial, sino que se desarrollará también una convocatoria de ayudas económicas para agilizar aún más el trabajo de los consistorios.

La Lista prevé ayudas de hasta 10.000 euros a los ayuntamientos para que redacten sus planes especiales y generales. Estas ayudas ya existían, pero se suspendieron en 2011 porque los 129 ayuntamientos que las solicitaron no fueron capaces de cumplir con los plazos que imponía la ley.