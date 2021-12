Eduardo Navarrete se rompe en 'Sálvame' al recordar a Verónica Forqué: "Me dijo que no estaba bien"

El diseñador Eduardo Navarrete y la actriz Verónica Forqué se hicieron muy amigos a raíz de su paso por Masterchef Celebrity. Tal ha sido su amistad que el diseñador contó con ella, al igual que con otros compañeros del reality de cocina, para que desfilara vistiendo su nueva colección a finales de noviembre. Navarrete, desconsolado por el fallecimiento de Forqué, ha entrado en directo en Sálvame para recordar a su amiga.

"No me lo creo, Carlota" le ha dicho a Carlota Corredera. "Es increíble lo que ha pasado. Ayer me respondió a un mensaje para comer, diciendo que no estaba pasando un buen momento, pero que me quería y que más adelante me llamaría", relataba un Eduardo Navarrete muy tocado anímicamente. "Todos sabíamos que no pasaba un buen momento, pero nadie podía imaginarse esto".

El diseñador ha aprovechado para recordar su último desfile y la última vez que vio a Verónica. "Ella me dijo que no estaba bien, que no estaba bien de ánimo. Pero al final me llamó y me dijo: 'voy a hacer el desfile por ti, Edu'. Pero luego en el desfile la noté muy ausente. Qué duro, Carlota, qué dolor".

También ha aprovechado para desmentir los rumores de que Verónica Forqué no estaba contenta en Masterchef Celebrity o que se llevaba mal con sus compañeros. "Ella lo ha disfrutado. Estaba encantada en MasterChef. Ella y todos con ella. Ha sido una experiencia increíble" ha dicho poco antes de tener que cortar la llamada, visiblemente emocionado.